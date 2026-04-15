Darren笑喊揪團觀落陰 想見麥可和李小龍

陳峻廷（左起）、嚴正嵐、Darren、張哲偉昨呼應劇名的「嘛嘛吼」比出哭泣手勢。（記者胡舜翔攝）

嚴正嵐心動不敢行動 夢過爸爸變校草出發

〔記者蕭方綺／台北報導〕「Darren」邱凱偉和嚴正嵐在公視台語台電視電影《阿爸請你嘛嘛吼》中飾演父女，劇中嚴正嵐在爸爸昏迷之際，試圖以觀落陰喚回，也意外解開過往誤會。戲外，嚴正嵐說爸爸從事水土工程四處奔波，從小就鮮少相處，沒想到爸爸2018年游泳意外過世，離世後，她曾夢見父親以校草姿態現身，「看起來非常輕盈，跟我說他要出發了。」

她自認體質敏感，過去拍恐怖片，總覺得爸爸冥冥之中守護著她。她坦言自己曾短暫動念嘗試「觀落陰」，但因個性較膽小仍不敢嘗試。

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Darren則開玩笑說要「揪團一起去觀落陰」，除了想關心已逝親人過得是否安好，還點名想見李小龍與麥可傑克森等人。

此外，他去年5月在澳洲墨爾本開設3層樓高的珍奶店，近日悄然收攤，他解釋該店是「概念店」，主要由移民當地的朋友協助營運，「朋友後來有其他規劃才結束營運，我本身沒有金錢損失。」依舊看好手搖飲市場，打算在台開店，也向好友周杰倫與阿Ken等人請益。

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