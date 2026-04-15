梁朝偉當樹圓大學夢 全裸入鏡未抗拒

梁朝偉直說拍攝《你是不會當樹嗎》圓了沒上大學的遺憾，拍攝完也改變看世界的方式。（記者陳奕全攝）

幽默自比夜來香 私下平凡工作時才會發光

匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達（左）和梁朝偉合作《你是不會當樹嗎》，大讚他是「殿堂級大師」。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕影帝「偉仔」梁朝偉繼前一天出席金馬大師課後，昨與匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達一同出席《你是不會當樹嗎》記者會。談到片中全裸演出，他坦言並未抗拒，認為是角色實驗的一部分；而飾演神經學家，則讓年少無緣大學的他直呼「像圓夢」，更幽默自比「夜來香」，形容私下與工作時的狀態截然不同。

梁朝偉（左）昨和劉嘉玲十指緊扣現身《你是不會當樹嗎》記者會。（記者陳奕全攝）

劉嘉玲昨依舊愛相隨，與他十指緊扣現身，並大方讓媒體拍攝合照。梁朝偉透露，起初並未看過導演作品，直到觀賞《夢鹿情謎》後大為驚艷，「哇！好厲害」。雖然初讀劇本時感受不深，但因欣賞導演創作，仍主動視訊交流，「我做決定一向憑感覺，而不是計算能得到什麼。」

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花6個月準備角色 享受拍戲過程

詮釋神經學家角色，梁朝偉花費長達6個月準備，不僅閱讀大量書籍，也走訪大學向專業人士請益，甚至接觸哲學領域。他表示自己是從「職業」切入角色，連英國口音都視為進入角色的一部分，「開拍時已完全準備好，可以享受整個過程。」

拍攝過程中和樹交流，也讓梁朝偉改變看世界的方式，笑言拍攝結束在湖邊建屋，還特別叮囑不要傷害樹木，並說若重拍《花樣年華》結尾對樹洞傾訴的經典場面，「感覺應該會完全不一樣。」

首度參與歐洲電影製作，梁朝偉直呼一切都很新鮮，更形容像補足年少未完成的大學夢，「真的像去讀了一次大學，是很大的收穫。」談及以樹比喻自己，導演選擇白樺樹，他則笑稱自己像「夜來香」，白天平凡、夜晚散發香氣，「離開工作是普通人，只有在工作時才會發光。」他也坦言現階段已無特別追求，只想享受每一次創作。

觀影一次買6座位 怕旁人盯他看

此外，外界盛傳他看電影會一口氣買6個座位，梁朝偉也親自證實：「我怕旁邊的人不看電影只看我。」他笑說抵台後見到不少資深粉絲，「大家好像都沒什麼變」，也感謝一路以來的支持，「希望未來不用再隔太久才能見面」。

此次來台，梁朝偉已品嚐牛肉麵，也想再試滷肉飯等美食，但礙於行程緊湊，難以好好逛逛、與台北朋友敘舊，停留兩天即離台。《你是不會當樹嗎》將於4月17日在台上映。

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