IU可愛收服邊佑錫 飛速上位大君夫人

IU（左）狂示愛讓邊佑錫招架不住。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由IU攜手邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》上週首播話題不斷，開出收視紅盤，首集以7.8%強勢開局，第二集則是9.5%，首都圈收視狂飆達10.1%，穩坐同時段收視冠軍。

IU在《21世紀大君夫人》射箭場面，相當有魅力。（翻攝自naver）

前兩集在上週播出，IU死纏爛打示愛，讓邊佑錫完全招架不住。IU在訪談中表示自己非常喜歡角色「熙周」直率且無所畏懼的特質，這與她私下深思熟慮的個性有所不同，為此她在聲音表情下足苦功：「有些台詞要展現霸道，有些則要帶點調皮逗弄的感覺，對我來說很有趣。」

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邊佑錫則分享，「理安大君」與「熙周」在射箭場的初遇其實就是自己的心動瞬間，坦言比起心動或許更像覺得IU可愛，笑認「大家也知道，只要一旦覺得對方可愛就完蛋了」，也讓觀眾笑稱原來從頭到尾只有IU「先婚後愛」，因為邊佑錫根本早早就淪陷了。

在第二集尾聲，IU意外被捲入與邊佑錫的桃色醜聞，她順水推舟再度暗示想結婚。面對社會輿論，邊佑錫終於妥協，霸氣宣告：「那妳就準備成為大君夫人吧！妳將要對抗的是整個國家。」超迅速的進展讓觀眾直呼過癮。《21世紀大君夫人》於Disney+上線。

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