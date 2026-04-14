入圍百想大賞同戲操戈 金高銀尬朴智賢爭戲后

金高銀（左）和朴智賢在《妳和其餘的一切》上演閨密相愛相殺，雙入圍戲劇女主角。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第62屆百想藝術大賞昨公布入圍，韓劇《妳和其餘的一切》、《未知的首爾》皆獲最佳戲劇、導演等6項提名領跑，戲劇女主角尤其競爭激烈，包括潤娥、金高銀與朴智賢，以及申惠善等人正面對決，堪稱「地獄級戰區」。

孫藝真以《徵人啟弒》角逐百想影后。（龍祥電影提供）

《未知的首爾》由朴寶英一人飾兩角，上演「雙胞胎姊妹」未知、未來互換人生的故事，迎戰《妳》劇金高銀和朴智賢的超強化學反應，兩人在戲中上演閨密相愛相殺，雙雙卡位百想最佳女主角，形成「網內互打」局面。

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潤娥主演的《暴君的廚師》去年掀起全亞洲收視熱潮，生動活潑的演技讓她首次入圍百想戲后，「暴君」李彩玟同樣以君王「李憲」角逐戲劇最佳男新人獎，遇上《機智住院醫生生活》鄭準元、《弱美男英雄Class 2》裴奈拏等人。

至於熱度超高的韓劇《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、高允貞雙雙跌出入圍名單，而「反社會人格」的女主角也不受評審青睞，包括《親愛的X》金裕貞、《家母螳螂》高賢廷呼聲高，卻未獲提名。

電影部門方面，朴贊郁執導的《徵人啟弒》、好評爆棚的《王命之徒》同樣提名7獎最多，其中《徵》片李炳憲、孫藝真爭影帝后，而玄彬又以韓劇《韓國製造》角逐戲王，屆時粉絲又能見到玄孫夫妻同台畫面。

上週來台宣傳的韓星曹有鉉，以同志電影《3670》獲封「忠武路新星」，他對上《全知讀者視角》安孝燮、《王》片朴志訓等人爭電影男新人，備受關注。第62屆百想藝術大賞於5月8日頒獎。

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