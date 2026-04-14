梁朝偉登台開課 上千鐵粉搶報名

梁朝偉現身金馬奇幻影展大師課，放送影帝笑容，融化現場近百位影迷。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬影帝「偉仔」梁朝偉時隔3年昨來台，為金馬奇幻影展大師課及新片宣傳，身旁有愛妻劉嘉玲陪同，夫妻倆昨午一前一後牽手抵台，態度低調，偉仔僅對現場人員簡單說了「謝謝」，兩人同框像極了電影場景。

劉冠廷（右）和偶像梁朝偉合照，露出滿意表情。（記者潘少棠攝）

梁朝偉上次來台，僅短暫在台北現身《悲情城市》修復版首映，當時現場座無虛席；昨日重頭戲、金馬電影大師課也不遑多讓，場外吸引近百位影迷苦苦守候，只為爭睹影帝一面。

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劉冠廷（右）和偶像梁朝偉合照，露出滿意表情。（記者潘少棠攝）

接近晚間8點，偉仔在場外接受媒體拍照，「社恐」成名的他，好不容易放送溫暖笑容，原以為拍攝結束準備閃人，又被影迷團團圍住，隨即親切向粉絲揮手致意、簽名，花了近5分鐘才離開。

此次偉仔與匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達、金馬金鐘男配角劉冠廷現身大師課對談，事先千人搶報名，最終只有300多位幸運影迷能入場，昨包括桂綸鎂、楊謹華、張鈞甯、柯佳嬿、朱軒洋等演員現身朝聖；身為對談主持人的劉冠廷先前就坦言：「要見到梁朝偉，壓力大到失眠。」他幸運和偶像偉仔合照，露出滿意表情，令大批粉絲直呼羨慕。

這場大師課，梁朝偉不用華麗語言，談的是從影40年來，如何用最少的表演，讓角色活起來；另外他來台的另一大重點是宣傳新片《你是不會當樹嗎》，他在片中飾演一名植物學家，和一棵百年銀杏樹產生連結，幾乎沒有對白的對戲，全靠眼神與肢體交流，演出令人著迷。

此外，14日晚間的戲院影人場，成為這次他稀有的行程，偉仔將直接與觀眾面對面交流，門票一開賣即瞬間秒殺。《你是不會當樹嗎》將於4月17日在台上映。

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