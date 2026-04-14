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周董牛仔裝扮踏上墨爾本鄉間的路-帶領快樂小夥伴 走上人生音樂道路

周杰倫新歌MV在墨爾本郊區取景拍攝，充滿鄉村風情。（杰威爾提供）周杰倫新歌MV在墨爾本郊區取景拍攝，充滿鄉村風情。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫推出新專輯《太陽之子》，歌曲繼續稱霸各大排行榜，之前釋出4支MV，總點擊已超過3327萬次，昨再推第五支MV《鄉間的路》，周董說：「喜歡這種跟著熟悉的夥伴們，一起走在人生的音樂道路上。」

周董牛仔裝扮踏上墨爾本鄉間的路-帶領快樂小夥伴 走上人生音樂道路周杰倫（中）和好友們在MV裡充滿牛仔風情。
（杰威爾提供）

新歌MV中周董帥氣戴著牛仔帽，網友聯想起過去他拍攝《牛仔很忙》，他則笑說：「只能說套《女兒殿下》的歌詞，『變化萬千』，到底哪個才是我。」MV中還有他的「快樂小夥伴」參與演出，像是柯有倫和Gary，以及罐頭、阿德等好友。特別的是，擔任導演的周董也邀來老婆昆凌的叔叔在MV中客串一角，開著復古貨卡和大家談笑風生，周董覺得昆凌叔叔外型很有味道。

《鄉間的路》MV在澳洲墨爾本郊區取景拍攝，周董說：「希望這首歌的誕生能與這些風景相呼應，讓旋律成為『可以被聽見的畫面』。」作詞人方文山則談到：「杰倫的音樂有個特別之處，是在聽覺上帶領著粉絲到處旅行，加上MV視覺的輔助，讓這種聽覺的旅行感更真實。所以這張專輯的合作，我彷彿也藉著杰倫音樂的流動，去了好多地方。」

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