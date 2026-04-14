張清芳慈善演唱會攻蛋彩排 騙林心如獻愛有Ella就安心

張清芳（中）在小巨蛋舉辦慈善演唱會，邀好姐妹林心如（左）、Ella一同獻愛。（上引娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕歌壇「東方不敗」張清芳號召眾星，4月26日將在台北小巨蛋舉辦慈善演唱會，前天她與林心如、「Ella」陳嘉樺合體練團，透露這次的邀約過程其實一波三折，「Ella可以，我就安心了一半。」也自嘲把林心如「騙來講話 」，現場笑聲不斷，宛如大型姐妹聚會。

張清芳（右起）與Ella、林心如合體彩排，笑聲不斷。（上引娛樂提供）

張清芳發起「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」為埔里基督教醫院募款，前天首度彩排，張清芳提到因為很多歌手都在巡演，所以提出邀請時頻被拒絕，Ella表示：「這全是宇宙的安排，我們這是一件很好的事，所以宇宙安排我這天沒事耶。」

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林心如則是一接到張清芳電話就答應，她打趣：「謝謝妳又帶我上小巨蛋了，上次是10年前，我心想芳姐哪來的靈感，不怕喔！還找我。」張清芳笑說：「因為我想要把妳騙來，就來說說話嘛！」

彩排過程中還出現意外插曲，Ella突然喊：「來人吧！把林心如的耳機拿上來！」讓張清芳驚訝不已：「妳何時要用啊？」林心如直呼：「我也出過唱片啦！」不過最後其實也沒什麼用，就把它封起來，線圈已微微泛黃，張清芳笑虧：「我還以為妳故意的。」

張清芳更透露Ella將帶領大家跳《來個蹦蹦》，Ella現場示範動作，像搭公車抓拉環一般左右擺動，還傳授口訣笑喊：「練起來，一定不會失智！」演唱會還有零星票數，購票可洽KKTIX售票系統。

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