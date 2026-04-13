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《人物專訪》國民男友中文撩粉甜炸 福士蒼汰誤會龍珠扼腕

《人物專訪》國民男友中文撩粉甜炸 福士蒼汰誤會龍珠扼腕福士蒼汰受訪做出《假面騎士》的POSE，感謝台灣粉絲的支持。
（記者陳奕全攝）

記者廖俐惠／專訪

日本男神福士蒼汰在台灣有「國民男友」的稱號，近年努力往海外發展，他日前接受本報專訪，先是用台語打招呼，接著用中文向台粉發出約會邀請，說出「今晚夜色很美，但你還是最美」，十分帥氣。不過他害羞地說：「用中文說是沒關係，但這句話日文說不出口啊！」

福士蒼汰（左）演出韓劇《愛情怎麼翻譯？》，語言不通產生誤會的劇情，在台灣也發生過。（Netflix提供）福士蒼汰（左）演出韓劇《愛情怎麼翻譯？》，語言不通產生誤會的劇情，在台灣也發生過。（Netflix提供）

福士蒼汰出道15年，今年演出由金宣虎主演的Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》掀起關注，助攻他IG追蹤數突破百萬之外，演出的台灣電影《花臉貓：修羅道》傳出有望在今年問世。他有感而發：「走出日本、進軍海外就是我的夢想，一直很希望能夠到各個地方去活動、做不同的工作，現在有一種夢想逐步實現的感覺。」

被問到現實中是否也發生過像《愛情怎麼翻譯？》中因語言不通而造成的誤會？福士蒼汰分享，去年來台拍攝時與經紀人、日方工作人員一起進去了一家餐廳，「我看不懂菜單，因為漢字太多了，想說到底是什麼呢？有一道菜上面寫著『龍珠』」，我查了一下發現，原來是《七龍珠》！？七龍珠是可以吃的嗎？覺得有點恐怖，所以我沒有點。」之後他才知道，原來龍珠是指烏賊、章魚的嘴巴，「當初有點就好了！」福士蒼汰還當場詢問：「好吃嗎？」希望下次來台有機會挑戰看看。

最後，記者提及，福士蒼汰演出的《假面騎士FOURZE》使他在台灣也擁有不少男粉絲，福士蒼汰一聽到關鍵字就立刻當場展現「假面騎士FOURZE」的名言「宇宙來了」，逗樂現場眾人，大家都為他拍手叫好。被問到是否有在台開見面會的機會，福士蒼汰十分樂意，也透露粉絲俱樂部在6月會開放台灣粉絲加入，歡迎大家多多支持。

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