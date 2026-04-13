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娛樂 最新消息

告五人紐約開唱快遞大包廂體驗 首訪波士頓被學霸歌迷包圍

告五人紐約場演出氣氛沸騰。（相信音樂提供）告五人紐約場演出氣氛沸騰。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕告五人日前飛行1.3萬公里、歷經近15小時航程抵達紐約，又驅車前往波士頓開唱。時隔3年重返紐約，這次的Live House舞台距離更近，告五人直接在台上與第一排歌迷擊掌，「讓你們有來到『告五人大包廂』的感覺！」波士頓場則吸引大票學霸粉絲到場。

告五人重返時代廣場，同框自己的巨型螢幕廣告。（相信音樂提供）告五人重返時代廣場，同框自己的巨型螢幕廣告。（相信音樂提供）

紐約場一開場帶來《愛人錯過》，歌迷瞬間起立嗨跳，點歌環節也一連帶來《法蘭西多士》與《愛在夏天》，更有歌迷特製「哨子」為台上的他們應援。談到出道即將邁入第10年，告五人分享近期常遇到歌迷告白「從小聽你們的歌長大」，讓他們笑稱自己既像前輩又像新人。

告五人在波士頓巧遇自己的宣傳車。（相信音樂提供）告五人在波士頓巧遇自己的宣傳車。（相信音樂提供）

而在距離紐約近4小時車程的波士頓，則是告五人首度造訪。台下聚集了來自麻省理工學院、哈佛大學、伯克利音樂學院與耶魯大學的學霸歌迷，大家甚至當場掏出學生證給團員們「聞香」，讓告五人笑翻直說：「今天必須好好講話，不然顯得我們沒魅力，不能講沒營養的東西！」

在紐約的空檔，他們前往大都會博物館欣賞拉斐爾、畢卡索等大師名作來調時差，也朝聖了美劇《六人行》體驗館，更重返時代廣場與自己的演唱會巨型螢幕廣告合影。

來到波士頓，他們不僅在路上巧遇自己的演唱會宣傳車，更跑到哈佛大學當了一日「笑」友，體驗書香氣息。波士頓多變的天氣也讓他們大開眼界，犬青人生第一次看見正在下的雪，雲安也笑說原本想去貫穿整座城市的查爾斯河邊慢跑，結果一開門就被狂風和低溫勸退。

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