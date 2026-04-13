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娛樂 最新消息

眼技封神沉默有戲 梁朝偉低調王者之道

眼技封神沉默有戲 梁朝偉低調王者之道今年金馬電影大師課邀請影帝梁朝偉開講。
（金馬執委會提供）

記者鍾志均、許世穎、廖俐惠／專題報導

在華語影壇的星光長河裡，「偉仔」梁朝偉是難以被複製的存在，他不靠誇張台詞與情緒宣洩，只憑一雙眼睛便讓角色活起來。銀幕之外的偉仔，總與世界保持距離，而在內斂的靈魂旁，站著一個願意理解並守護他的劉嘉玲。

就在今日，偉仔親赴台灣出席金馬奇幻影展大師課講堂，並同步宣傳主演新片《你是不會當樹嗎》，難得走入人群與觀眾對話，讓這位一向低調的影帝，多了幾分人性與真實。

《你是不會當樹嗎》由梁朝偉主演，是柏林金熊獎名導伊爾蒂蔻恩伊達的最新作品。（海鵬提供）《你是不會當樹嗎》由梁朝偉主演，是柏林金熊獎名導伊爾蒂蔻恩伊達的最新作品。（海鵬提供）

影帝節奏-偉仔眼神說話 撐起角色宇宙

該如何精準形容梁朝偉？「眼神會說話」幾乎是所有影迷的共識。他不以誇張肢體或外放台詞，而是透過細微的目光流轉，讓觀眾直接讀進角色內心，這種極度內斂卻深沉的表演方式，成為他橫跨數十年屹立不搖的關鍵。

眼技封神沉默有戲 梁朝偉低調王者之道梁朝偉在《重慶森林》扮演失戀警察663。
（CATCHPLAY提供）

談到代表作，《花樣年華》無疑是最具指標性的高峰，他在片中飾演壓抑情感的周慕雲，以幾乎「不說破」的方式詮釋愛與錯過，最終奪下坎城影帝殊榮。在《無間道》中，他轉而展現高度緊繃的心理狀態，臥底警察長年壓抑身分的焦慮與撕裂，被他演得層層堆疊、幾近窒息。

梁朝偉以《花樣年華》奪下坎城影帝，成為華語男演員第一人。（CATCHPLAY提供）梁朝偉以《花樣年華》奪下坎城影帝，成為華語男演員第一人。（CATCHPLAY提供）

至於自《重慶森林》的失戀警察663，到《色，戒》中危險而矛盾的易先生，梁朝偉總能在不同類型中找到角色最幽微的情緒核心，他之所以能累積多座影帝頭銜，關鍵在於他對「情緒收放」與「節奏控制」的極致掌握。

眼技封神沉默有戲 梁朝偉低調王者之道梁朝偉在《2046》飾演的周慕雲回到了香港，重新面對被他埋首了的過去。
（CATCHPLAY提供）
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梁朝偉的表演彷彿精準的掌握何時內斂、何時釋放，例如在《無間道》中，他常以暫時停頓與眼神閃避製造心理張力；到了情緒爆發時，又能瞬間讓壓抑全面潰堤，形成強烈反差。這種節奏感，使角色始終處於「即將失控」的臨界點，觀眾也因此被牢牢牽引。

眼技封神沉默有戲 梁朝偉低調王者之道梁朝偉（左）在《無間道》中飾演臥底警察，善於靠眼神閃避製造心理張力，右為劉德華。
（華映娛樂提供）

另一方面，梁朝偉也極擅長處理「留白」，在《花樣年華》中，許多關鍵情感並未透過對白說明，而是依賴眼神、呼吸與身體距離來傳遞。這種表演方式不僅考驗演員的內在能量，也需要對鏡頭語言有高度理解，而梁朝偉正是少數能將電影感與表演完全融合的演員之一。

總體來看，梁朝偉的影帝實力並非來自單一技巧，而是長年累積出的細膩觀察與高度自律。他讓角色「活在情緒裡」，卻又精準控制每一分表現，最終形成一種既自然又高度設計的演技層次。

梁朝偉（左）於《色，戒》中總能找到角色最幽微的情緒核心，右為湯唯。（CATCHPLAY提供）梁朝偉（左）於《色，戒》中總能找到角色最幽微的情緒核心，右為湯唯。（CATCHPLAY提供）

也因此，梁朝偉不只是影帝，更是華語影壇少數能用一雙眼睛，就說完整個故事的演員。正如他飾演的歐陽鋒所言：「要得到女孩子的芳心，一定要靠眼神」—這或許是一個惡搞的演出，但放在梁朝偉身上，卻再貼切不過，因為他早已用這雙眼睛，征服了整個影壇以及影迷的心。

梁朝偉直言簡單就是福，開始享受生活。（翻攝自微博）梁朝偉直言簡單就是福，開始享受生活。（翻攝自微博）

雙面人生-梁朝偉在銀幕上發光 在人群裡消失

梁朝偉有著兩副面孔，在大眾眼中，他是獲獎無數的天才影帝，現實中的他是那個手足無措、眼神不知道往哪擺的「社恐大叔」。他去電影院看片不想被打擾，乾脆一口氣買下周遭6個座位；常常到日本旅遊卻不講日文，因為一點都不想與人互動。

這種與世界的疏離感並非與生俱來，原本個性活潑的梁朝偉，徹底變成「I人」的原因，是受到童年影響。由於梁朝偉的原生家庭並非幸福圓滿，父母天天吵架，年幼的他常常一個人躲進被窩，父親在他6、7歲時離開後，梁朝偉徹底封閉了自己，將所有感受都埋藏心中。

眼技封神沉默有戲 梁朝偉低調王者之道梁朝偉熱愛騎腳踏車，探索城市樣貌。
（翻攝自IG）

「演員」這份職業是梁朝偉的保護色，他曾說自己演戲的目的「很自私」，「演戲可以把壓抑情感完全發洩出來，沒人知道那是我。」在銀幕上的梁朝偉透過收放自如的演技，征服影迷的心，換來的卻是無止盡的簽名、合照，甚至是偷拍，偏偏他的本質還是那個喜歡獨處的普通人，讓他坦言心力交瘁。

現在的梁朝偉比誰都懂簡單就是福，有時他靠著閱讀與世隔絕，有時他騎腳踏車探索城市，有時踩在衝浪板上馳騁大海，就算只是坐在公園什麼事都不做也很充實，放慢節奏接納自我，成為自己最安靜的朋友。

劉嘉玲（左）和梁朝偉兩人愛情長達20多年，於2008年遠赴不丹舉行婚禮，被外界形容是「最有靈魂的婚禮之一」。（澤東提供）劉嘉玲（左）和梁朝偉兩人愛情長達20多年，於2008年遠赴不丹舉行婚禮，被外界形容是「最有靈魂的婚禮之一」。（澤東提供）

默契愛情-不說也懂的愛 劉嘉玲替梁朝偉說出全世界

在華語娛樂圈中「長跑不散」並非常態，但梁朝偉與劉嘉玲卻把愛情活成一種耐看的日常。兩人愛情長達20多年，於2008年遠赴不丹舉行婚禮，沒有過多鋪張，被外界形容是「最有靈魂的婚禮之一」。

這段關係最迷人的地方，在於極端反差。梁朝偉內向寡言，曾笑說可以一整天不開口；劉嘉玲則外向熱情，社交場合如魚得水，她曾在訪問中打趣：「他負責發呆，我負責生活。」一席話道盡兩人相處的平衡哲學。

梁朝偉喜歡一個人臨時起意搭飛機旅行，甚至不告訴任何人目的地，劉嘉玲表示完全理解，笑稱：「他需要放空，我不會打擾。」但當偉仔回到現實生活，劉嘉玲又把他「拉回人間」，像是安排朋友聚會、社交活動，讓他不至於過於封閉。

另一個經典片段是劉嘉玲曾分享，兩人吵架時幾乎沒有激烈爭執。梁朝偉習慣沉默消化情緒，而她選擇給予空間，「等他想通再好好說」，這種不硬碰硬的相處方式，反而讓感情更長久。

在公開場合中，梁朝偉話不多，眼神總是不自覺停在身旁的劉嘉玲身上，而劉嘉玲會大方替他發聲，甚至替他擋掉不必要的社交壓力。她說過：「他是藝術家，我要保護他的世界。」

梁朝偉獲頒第80屆威尼斯影展終身成就金獅獎，為華語影人增光。（香港明報提供）梁朝偉獲頒第80屆威尼斯影展終身成就金獅獎，為華語影人增光。（香港明報提供）

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