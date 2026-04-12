周湯豪8歲親睹麥可 借鏡偶像留白魅力

周湯豪擔任電影《麥可傑克森》宣傳大使，分享偶像麥可傑克森帶來的深刻影響。（翻攝自IG）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《麥可傑克森》找來周湯豪擔任台灣宣傳大使，他分享「流行樂之王」麥可傑克森對他的深刻影響。他回憶，8歲時曾在活動上親眼見到偶像，雖互動不多，但舞台規模與表演魅力帶來強烈震撼，成為難忘童年記憶。

電影《麥可傑克森》講述麥可傑克森在音樂之外的人生旅程，也重現不少經典演出。（UIP提供）

周湯豪透露，母親比莉同樣是麥可粉絲，母子常一起聽歌唱跳，特別喜愛《Rock With You》與《Scream》。他直言，麥可不只影響個別歌手，而是形塑整個世代的流行文化，「很多人都是他的『小孩』」。

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談及影響，周湯豪特別提到麥可在超級盃中場秀的經典演出，僅憑站立就能掌控全場氣氛，展現獨特舞台語言。他也坦言，自己表演時會借鏡這種「留白」。談到麥可對自己的意義，他感性表示：「他是一個無法被超越的存在，是我心中真正的藝術家。」更推薦電影最大看點在於透過大銀幕重現經典演出，讓觀眾理解他如何從團體「Jackson 5」一路成為全球巨星。《麥可傑克森》4月22日在台上映。

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