朱海君消瘦快閃避談婚變傳聞 陳凱倫心疼

陳凱倫主持音樂會，提到朱海君稱讚對方是好女孩。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳凱倫昨在圓山花博廣場主持「玉梅十週年紀念音樂會」，表演嘉賓有翁立友、朱海君、李翊君、王中平等人，特地挑選了陳玉梅生前愛的歌做演唱追思。而近年因老公NONO事件、行事愈趨低調朱海君昨面對媒體詢問都是不發一語，看著消瘦許多，陳凱倫受訪則表示很心疼她，「她是個好女孩」。

朱海君昨現身音樂會表演，面對媒體詢問不發一語快跑離場。（記者胡舜翔攝）

陳凱倫過去與朱海君同台過，稱讚對方是個很nice的人，而且也是個好媽媽，工作時常帶著孩子一起，至於離婚傳聞，陳凱倫說自己也是看新聞才知道，並不清楚實情，陳凱倫也有感而發表示，「靠自己最重要，好緣份就來了。」意在盼她順心圓滿。

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朱海君昨演唱江蕙《落雨聲》、《藝界人生》及鳳飛飛《相思爬上心底》等歌曲，舞台上，陳凱倫訪問朱海君時，驚呼她確實瘦了許多，朱海君則靦腆表示：「可能覺得上台當藝人，想要穿更多更漂亮的衣服。」

朱海君因NONO案件風波受到影響，據悉她為扛家計，頻繁接商演，更傳出她與NONO已經離婚，不過面對媒體關心，朱海君始終不回應，身旁的工作人員也馬上做出掩護手勢，隨即快速小跑步離場，邊走還不忘邊與粉絲拍照，也算寵粉。

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