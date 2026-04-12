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娛樂 最新消息

游鴻明開唱自嘲苦守寒窯18年 張宇游宇潼驚喜助陣

游鴻明相隔18年在台北開唱，招認心情近鄉情怯。（記者胡舜翔攝）游鴻明相隔18年在台北開唱，招認心情近鄉情怯。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕游鴻明昨晚在北流舉辦「敵不過想念」演唱會，他力邀好友張宇及正妹女兒游宇潼擔任嘉賓。他以「苦守寒窯18年」來形容久未在台灣開唱的心情，更自比是「候鳥」，感性訴說：「能夠回到自己的家鄉唱歌 ，才是一隻候鳥感覺到最溫暖的事情。」

游鴻明（右）與歌手女兒游宇潼攜手合唱。（記者胡舜翔攝）游鴻明（右）與歌手女兒游宇潼攜手合唱。（記者胡舜翔攝）

開場游鴻明身穿紅色西裝，自升降舞台帥氣露面，深情嗓音帶來《讓我取暖》、《七月一號》、《落單的候鳥》、《孟婆湯》。他感性表示：「演唱會名字是不是你們的心情，也是我的心情， 敵不過想念才決定重回舞台跟你們見面。」

游鴻明開唱自嘲苦守寒窯18年 張宇游宇潼驚喜助陣游鴻明（右）力邀淡出歌壇8年的張宇（中）助陣擔任嘉賓。
（記者胡舜翔攝）

相隔18年在台北開唱，游鴻明表示：「這麼久沒見面，再見到大家心裡很激動，也很感謝，真的久違了，還好我們都還在，才能再次相聚。」

游鴻明才唱4首歌就爆汗，幽默笑說：「可以脫衣服嗎？」見到台下觀眾反應熱烈，忍不住笑回：「沒想到過了18年，你們的習慣沒有改，脫了裡面還有，不要這樣子。」

張宇8年沒唱歌 為好友再展唱功

淡出歌壇8年的張宇驚喜擔任嘉賓，與游鴻明及陳柏全合唱《給你們》，張宇打趣8年沒唱歌，耳機都快要生鏽了，更幽默稱：「我本來想要去大巨蛋的，沒辦法卡到今天，害我沒辦法去大巨蛋聽我『兒媳婦』唱歌。」隨後又補充：「我想說鄧紫棋怎麼都不約我當特別來賓，後來覺得她不約我也還好，她key那麼高我唱不上去會漏氣。」儘管多年沒有公開演出，唱功依舊穩健，最後又加碼帶來《用心良苦》及《雨一直下》。

游宇潼登台 父女合唱樓下那個女人

除了國語經典歌曲，游鴻明也特別演繹自己的台語創作，包括《舊情綿綿》、《愛你無條件》、《無字的情批》等，動情表示：「因為你們的舊情綿綿，所以我們才會在18年後的今天再相聚，謝謝你們的長情！」昨晚除了張宇助陣，游鴻明的歌手女兒游宇潼也登台，父女攜手合唱《樓下那個女人》，為演出增添看點，去年才發片的游宇潼好歌喉完美遺傳自父親，歌聲令人驚艷。

演唱會尾聲，游鴻明選唱經典夯曲《戀上另一個人》、《一天一萬年》，不忘向歌迷約定：「希望下一次不要再等18年，我們8月22日高雄巨蛋見！」

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