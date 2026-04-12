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娛樂 最新消息

不完美女人戲裡暗黑閨密 戲外合體聊歪樓

凱莉華盛頓（左起）、凱特瑪拉、伊莉莎白摩斯一同出席影集《不完美女人》洛杉磯首映。（Apple TV 提供）凱莉華盛頓（左起）、凱特瑪拉、伊莉莎白摩斯一同出席影集《不完美女人》洛杉磯首映。（Apple TV 提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線訪問

Apple TV全新影集《不完美女人》由伊莉莎白摩斯、凱莉華盛頓與凱特瑪拉三大女星聯手主演，上演充滿秘密與背叛的女性友誼，戲外互動同樣火花四射。3人受訪從角色聊到人生，甚至討論起最愛的三明治與「幫彼此綁辮子」，自然互動宛如真實閨密。

談到女性之間複雜又真實的關係，伊莉莎白透露，自己早在2019年讀到原著時，就被那種「不完美但誠實」的友情吸引，進而買下版權開發成影集。她直言，真正的友誼並不單純，「有時你會對一個朋友說，卻不會對另一個說」，這樣的微妙差異正是現實。

凱莉則指出，這部劇聚焦在「長時間累積的女性友誼」，而非圍繞男性角色發展，「我們很少看到這個年齡層女性的故事，但其實充滿深度。」她也強調，劇情雖充滿謊言與背叛，但核心仍是誠實與親密。

至於什麼才算真正的朋友，伊莉莎白認為，關鍵在於「真正了解對方後仍然選擇愛她」；凱莉笑說：「就是凌晨三點你會打給的人。」凱特則補充，友情其實有很多層次，有人陪妳聊天，也有人在關鍵時刻撐住妳。伊莉莎白更說，劇裡沒有真正反派，「因為每個人都只是盡力做選擇」，也正如劇名所示，每段關係都帶著不完美，卻也因此更真實動人。《不完美女人》已於Apple TV上線。

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