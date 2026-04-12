〈人物專訪〉曹有鉉3670遇伯樂 入圍青龍獎 導演朴俊浩一圓電影在台上映夢想

導演朴俊浩（左）大讚曹有鉉是塊寶物，很開心能夠邀請他主演《3670》。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

由曹有鉉主演、朴俊浩執導的南韓電影《3670》，去年獲得最佳新演員、最佳新導演雙項提名，兩人近期旋風來台並接受專訪，曹有鉉憑藉著這部片打開知名度，被問到影迷稱他長得有點像金秀賢，他笑說：「把金秀賢的臉揍一拳就是我的臉了！」幽默回應笑翻眾人。

這並非兩人首次來台，曹有鉉在9年前的家族旅行來過台灣，曾放過天燈，朴俊浩也放過天燈，笑說：「我們的天燈在天空上相遇了。」導演表示，在籌備過程中，就有來台灣參加同志大遊行，當初就發願「電影想要在台灣上映」，如今也算是夢想成真。

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男主角曹有鉉今年34歲，這次飾演脫北者同志「哲俊」一角，表現大受好評，導演朴俊浩也掛保證「我像找到了寶物一樣」。現實中的曹有鉉是同志天菜，也曾被年紀稍大的同性長輩吃豆腐，「有一次搭地鐵末班車，有個阿公摸我的大腿，我以為只是關心孫子，沒想到愈摸愈上面。」讓他飽受驚嚇。

其實他在主演《3670》之前沒沒無聞，曾當過外送員、物流中心員工，一個月前才辭掉游泳教練一職。他坦言自己和「哲俊」一樣很自卑，曾懷疑是否能以一個演員的身分活下去，如今憑藉著《3670》獲得青龍獎提名，最大的轉變是簽了經紀公司，並形容自己像顆種子，終於被發現，經由像「農夫」一樣的導演朴俊浩灌溉，現在長成大樹，「讓我終於可以在職業欄上寫著『演員』了！」《3670》電影已在台上映。

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