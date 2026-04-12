〈人物專訪〉蔡思韵曾向鎮興奮尬戲張家輝 周漢寧絕命法官演慘 下戲討抱紓壓

周漢寧（左起）、蔡思韵、曾向鎮在《絕命法官》開心與前輩張家輝合作。

（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

蔡思韵（左）在《絕命法官》飾演張家輝的徒弟。（TVBS提供）

周漢寧、曾向鎮、蔡思韵在港劇《絕命法官》與張家輝合作，談到與前輩的合作，3人眼中眼中盡是崇拜。張家輝暌違20年重返小螢幕，即便貴為影帝仍不斷思考如何突破框架，創造「張家輝版」的法官，這份永不停止進步的精神，讓蔡思韵直呼：「這點很值得學習。」

曾向鎮（左起）在《絕命法官》與鮑起靜、黃智雯、張家輝飾演一家人。（TVBS提供）

曾向鎮在劇中飾演張家輝的兒子，與影帝及影后鮑起靜有大量對手戲。他形容張家輝氣場強大卻不吝嗇分享經驗，鮑起靜則如春風般溫暖。曾向鎮回憶，有一場戲他拍到一半不自覺流淚，鮑起靜竟主動向導演「上訴」要求重拍，只為了換一種演法來配合他的情緒，這份提攜後輩的細膩，讓他深刻體會到頂尖演員的專業風範。

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周漢寧在《絕命法官》遭嫁禍偷車肇逃。（TVBS提供）

曾演出電影《白日之下》、《年少日記》的周漢寧，這次在《絕命法官》飾演的「馬山寶」再度慘出新高度，被栽贓、霸凌最後還中槍身亡。面對「全劇最慘」頭銜，他笑問：「我的樣子很慘嗎？」他強調自己並非在「演慘」，而是想詮釋社會底層保護珍惜之人的拚命感。

儘管演技精湛，周漢寧坦言面對高壓戲碼仍有脆弱的一面，每當拍完極重的情緒戲，他會找工作人員詢問：「我可以抱抱你嗎？」靠著簡單的擁抱重整自我，再鼓起勇氣吸一口氣，投身下一個鏡頭。

相較於戲裡的悲劇，曾向鎮在台灣打拚10年的現實生活更令人鼻酸。受限於工作簽證無法兼職，面對影視寒冬，他在2025年甚至面臨「零產出」的窘境。為了支撐他的演員夢，在香港餐廳打工的姊姊十年如一日，每個月將一半的薪水、約台幣3、4 萬匯給他。

父母相繼離世，曾向鎮與姊姊相依為命。他語帶哽咽表示：「我很羨慕那些家庭背景很好、可以追尋夢想的人，無奈我想要做的事情需要時間與經濟支持，只能看跟我姊能撐多久。」目前他住在新店偏遠地區，過著「月月清」的拮据生活，將所有希望寄託在下一次的試鏡。

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