F✦FOREVER印尼未演先轟動 加場連唱3天

「F FOREVER」前進印尼開唱，周渝民（左起）、阿信、吳建豪、言承旭未演先轟動，演唱會秒殺宣布加場。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由五月天阿信、言承旭、吳建豪、周渝民合組的「F✦FOREVER」即將前進東南亞開唱，原定5月29、30日在印尼萬人場館Indonesia Arena舉行的兩場演唱會門票開賣就秒殺，唱片公司宣布加開5月28日的場次，共計3場演出將吸引超過4.5萬名歌迷朝聖，魅力驚人。

當年F4主演的台劇《流星花園》紅遍東南亞，這次「F✦FOREVER」進軍印尼的消息才曝光，隨即吸引當地媒體與社群平台鋪天蓋地的關注，承載著歌迷長達20多年的等待與思念，也讓此次演唱會未演先轟動。

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「F✦FOREVER恆星之城」演唱會動員近300人團隊，投入約2.5億打造頂級規格舞台，將完整演出內容原汁原味搬至印尼。演出更以「Faith、Friends、Fans、Family、Fixed stars」為主軸串聯，包括團員個人到4人合體的震撼演出。

除了籌備演唱會，吳建豪、周渝民與言承旭都有各自籌備新歌，吳建豪將帶來全新專輯《Dance Until We Die》的歌曲。周渝民預計選唱新歌《誰給我的勇氣》展現細膩與層次，至於言承旭也會獻唱尚未發表的新作《奢侈》、《失眠信》，備受歌迷期待。

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