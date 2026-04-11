自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄧紫棋踩巨獅震撼開場 再秀台語雪恥-狂飆音浪征服大巨蛋

鄧紫棋是首位在大巨蛋開唱的香港歌手。（Live Nation Taiwan提供）鄧紫棋是首位在大巨蛋開唱的香港歌手。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天后鄧紫棋首度登上台北大巨蛋，一連舉辦4場「I AM GLORIA」演唱會，吸引16萬人朝聖。前晚首場狂飆高音震撼全場，情緒滿溢的她兩度淚崩，忍不住說：「我要趕緊擦眼淚，不然妝要花掉了。」昨晚她在台上再次大秀台語「雪恥」，嫌首場講的不夠好。

鄧紫棋開場站上氣勢十足的「機械巨獅」登場。（Live Nation Taiwan提供）鄧紫棋開場站上氣勢十足的「機械巨獅」登場。（Live Nation Taiwan提供）

「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會自2023年底起跑，場次橫跨亞洲、歐洲與美洲。開場鄧紫棋帶來震撼視覺，全屏巨幕橫跨大巨蛋兩側，伴隨磅礡聲響緩緩開啟，她以女王之姿站上氣勢十足的「機械巨獅」登場，接連演唱《摩天動物園》、《灰狼》等嗨歌，瞬間點燃全場氣氛。

鄧紫棋穿著白紗唱到《Amazing Grace》哭紅了雙眼。（Live Nation Taiwan提供）鄧紫棋穿著白紗唱到《Amazing Grace》哭紅了雙眼。（Live Nation Taiwan提供）

揭密台語老師是張芸京

昨晚唱完《來自天堂的魔鬼》後，鄧紫棋笑喊：「台北的朋友你們好嗎？哇系鄧紫棋！我今天終於把我自己的名字講對了！」

鄧紫棋自爆，自己的台語老師就在現場，讓她壓力倍增，「所以我不能講不好。」隨後揭曉自己的老師正是歌手張芸京，讓粉絲又驚又喜。

談到前一晚狂撂台語，她反覆觀看影片直呼丟臉，「好多人在轉發我講台語的影片，我覺得好丟臉喔，就是講四句話怎麼卡那麼久。」因此她決定要講少一點，昨晚在台上笑說：「今天我就只講一句『台北你好』。」

演唱會上她換上婚紗，首場演唱《Amazing Grace》時情緒潰堤爆哭，多次哽咽分享心境。她坦言，過去不輕易展現脆弱，但經過這幾年巡演的洗禮，已學會更勇敢面對內心，「生命裡有很多關口，我曾經都很想放棄，但有一種恩典讓我沒有放棄。」

安可唱泡沫 8顆飛行球浪漫繞場

安可橋段，她帶來經典情歌《泡沫》，舞台設計8顆巨大透明飛行球在空中緩緩環繞，搭配浪漫泡泡與紫色煙霧，氛圍夢幻動人，她也藉此剖白過往的感情傷痕。

鄧紫棋感性表示：「《泡沫》是我19歲在紐約寫的，當時真的覺得愛就像泡沫，一戳就破。但15年後的今天，我一次又一次在台上唱這首歌，才發現現實其實是反過來的。」她認為，只要有愛就足夠，並鼓勵歌迷：「不管遇到多大的困難，只要記住愛就對了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中