鄧紫棋踩巨獅震撼開場 再秀台語雪恥-狂飆音浪征服大巨蛋

鄧紫棋是首位在大巨蛋開唱的香港歌手。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天后鄧紫棋首度登上台北大巨蛋，一連舉辦4場「I AM GLORIA」演唱會，吸引16萬人朝聖。前晚首場狂飆高音震撼全場，情緒滿溢的她兩度淚崩，忍不住說：「我要趕緊擦眼淚，不然妝要花掉了。」昨晚她在台上再次大秀台語「雪恥」，嫌首場講的不夠好。

鄧紫棋開場站上氣勢十足的「機械巨獅」登場。（Live Nation Taiwan提供）

「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會自2023年底起跑，場次橫跨亞洲、歐洲與美洲。開場鄧紫棋帶來震撼視覺，全屏巨幕橫跨大巨蛋兩側，伴隨磅礡聲響緩緩開啟，她以女王之姿站上氣勢十足的「機械巨獅」登場，接連演唱《摩天動物園》、《灰狼》等嗨歌，瞬間點燃全場氣氛。

請繼續往下閱讀...

鄧紫棋穿著白紗唱到《Amazing Grace》哭紅了雙眼。（Live Nation Taiwan提供）

揭密台語老師是張芸京

昨晚唱完《來自天堂的魔鬼》後，鄧紫棋笑喊：「台北的朋友你們好嗎？哇系鄧紫棋！我今天終於把我自己的名字講對了！」

鄧紫棋自爆，自己的台語老師就在現場，讓她壓力倍增，「所以我不能講不好。」隨後揭曉自己的老師正是歌手張芸京，讓粉絲又驚又喜。

談到前一晚狂撂台語，她反覆觀看影片直呼丟臉，「好多人在轉發我講台語的影片，我覺得好丟臉喔，就是講四句話怎麼卡那麼久。」因此她決定要講少一點，昨晚在台上笑說：「今天我就只講一句『台北你好』。」

演唱會上她換上婚紗，首場演唱《Amazing Grace》時情緒潰堤爆哭，多次哽咽分享心境。她坦言，過去不輕易展現脆弱，但經過這幾年巡演的洗禮，已學會更勇敢面對內心，「生命裡有很多關口，我曾經都很想放棄，但有一種恩典讓我沒有放棄。」

安可唱泡沫 8顆飛行球浪漫繞場

安可橋段，她帶來經典情歌《泡沫》，舞台設計8顆巨大透明飛行球在空中緩緩環繞，搭配浪漫泡泡與紫色煙霧，氛圍夢幻動人，她也藉此剖白過往的感情傷痕。

鄧紫棋感性表示：「《泡沫》是我19歲在紐約寫的，當時真的覺得愛就像泡沫，一戳就破。但15年後的今天，我一次又一次在台上唱這首歌，才發現現實其實是反過來的。」她認為，只要有愛就足夠，並鼓勵歌迷：「不管遇到多大的困難，只要記住愛就對了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法