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娛樂 最新消息

蔡昌憲自豪「短腿張凌赫」 李玉璽笑只有「性別」一樣

周曉涵（左起）、蔡昌憲、柯叔元、何如芸、項婕如和李玉璽在劇中分別飾演3對不同婚姻階段的夫妻。（記者胡舜翔攝）周曉涵（左起）、蔡昌憲、柯叔元、何如芸、項婕如和李玉璽在劇中分別飾演3對不同婚姻階段的夫妻。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡昌憲、李玉璽、何如芸和柯叔元等人合作舞台劇《婚內失戀》，昨彩排前受訪，蔡昌憲一坐下就先主動替一旁周曉涵扭開水瓶，相當體貼，他還加碼放閃說最近和老婆一起追戲劇《逐玉》，被老婆甜蜜封為「短腿張凌赫」，卻遭李玉璽吐槽只有性別一樣。

而新婚4個月的李玉璽提到這齣舞台劇對他而言意義非凡，因他首度演出時，和來客串的許允樂變熟，進而交往，如今攜手邁入婚姻。至於蜜月旅行，夫妻倆毫無想法，蔡昌憲作為婚姻前輩提醒他：「記得去遠一點的地方，還要強調那是蜜月！」並說當年和空服員老婆去了德國、冰島、丹麥以及奧地利，李玉璽卻打槍：「因為你們機票有打折！」

此外，何如芸每次唸到台詞「婚姻不管好或壞，我都要跟你在一起」就深有感觸，排練時屢次落淚，是因離婚4年遲遲未走出陰霾？她回：「只是被角色打動，我早就忘記我結過婚了！」只記得是2個兒子的媽。

劇中她為了家庭放棄事業，讓她特別有共鳴，幽幽說：「在家裡沒有薪水，老公可能覺得你是米蟲，我當初也是這樣。」畢竟她過往因前婆家觀念傳統，選擇在家相夫教子，連私房錢都沒有存。

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