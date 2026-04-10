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基努李維圓夢飆戲史柯西斯 談「網路獵巫」拒絕非黑即白

基努李維在電影《腥途惡果》以全新俐落短髮扮演大明星。（達志影像）基努李維在電影《腥途惡果》以全新俐落短髮扮演大明星。（達志影像）

記者許世穎／台北－紐約連線專訪

「基哥」基努李維在Apple TV黑色喜劇《腥途惡果》，飾演童星出身的好萊塢巨星瑞夫，因神秘影片遭勒索，被迫直面過去，也讓「取消文化」與「救贖」議題浮上檯面。他更與影壇傳奇馬丁史柯西斯上演真摯對手戲，「在我最瘋狂的想像裡，都很難相信自己能和他一起演戲！」直呼相當難忘。

基努李維（左）在《腥途惡果》和馬丁史柯西斯對戲直呼難忘。（Apple TV提供）基努李維（左）在《腥途惡果》和馬丁史柯西斯對戲直呼難忘。（Apple TV提供）

《腥途惡果》探討取消文化 男神談網路獵巫 拒絕非黑即白

談及現今社群時代的「被追究責任」，基努坦言並不是非黑即白，「現在你能被看見的同時，也可以選擇隱藏，這之間的價值判斷其實很主觀。」他認為社群媒體讓一切加速，但人們仍在學習如何與這些「尚未完全理解的機制」共處。

基努強調電影本身更像是「警世喜劇」，不直接給答案，而是讓觀眾思考是、不是，甚至兩者皆是，他認為創作本來就會和時代對話，「當故事談論文化、談論我們是誰，那是很酷的事情，但不一定要很直接。」

電影在荒誕與真實間取得平衡，基努形容一切其實都建立在劇本之上，「可以很瘋狂、很外放，但情感連結卻非常真誠。」尤其和史柯西斯對戲，讓他至今仍覺得不可思議，「我們片中關係帶有一點父子般的情感，他非常溫柔，那些時刻真的很特別。」

麥特波莫（右起）、卡麥蓉狄亞在電影劇情中力挺基努李維面對危機。（Apple TV 提供）麥特波莫（右起）、卡麥蓉狄亞在電影劇情中力挺基努李維面對危機。（Apple TV 提供）

拍攝過程中，劇組氣氛也相當輕鬆，基努透露，現場有大量即興發揮，「我們可以彼此接球、互相拋梗，那種感覺非常好玩。」至於角色最大的學習？他保留答案表示：「直接看電影吧！」但仍不忘補充：「也許，是對自己與他人誠實。」《腥途惡果》今天在Apple TV全球首播。

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