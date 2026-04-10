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娛樂 最新消息

許富凱報雙喜 父親節攻蛋藏密碼

許富凱分享好消息，即將推全新台語專輯、8月8日將重返小巨蛋開唱。（何樂音樂提供）許富凱分享好消息，即將推全新台語專輯、8月8日將重返小巨蛋開唱。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王許富凱開春宣告雙喜，即將推出第11張全新台語專輯，8月8日將二度攻蛋，舉辦「許富凱一五一拾台北小巨蛋演唱會」。他特別選在父親節當天用歌聲與大家聚首，「開唱時間」更藏著他的貼心，讓粉絲們達到孝親與追星的雙重滿足。

許富凱對台語歌有深深的使命，要以台語時尚會歌迷。（何樂音樂提供）許富凱對台語歌有深深的使命，要以台語時尚會歌迷。（何樂音樂提供）

暌違5年重返小巨蛋，許富凱坦言：「時間過得真的非常快，這5年當中我的人生發生了很多事情，我相信這次的小巨蛋演唱會應該有更多的心情，藉由歌曲裡頭跟大家分享，重點希望不要再有病毒入侵，畢竟上次延期延了三次，希望國泰民安。」

演唱會取名「一五一拾」，「一五」是代表許富凱今年迎來出道第十五年；「一拾」則是深藏在每個人心底，最有共鳴的旋律，是已經成為許富凱獨特標誌－翻唱台語經典的「拾歌」系列。

8月8日當天的開演時間，更是符合演唱會名稱，設定在「15：10」，許富凱表示：「我覺得下午3點多開唱非常棒，唱完剛好是晚餐時間，全家人可以帶著滿滿回憶去吃飯慶祝父親節，中南部上來的朋友，也可以好整以暇的回家，希望整個過程，唱歌的我跟聽歌的你們，都是一個最舒服的狀態。」 

對於台語歌有深深的使命，許富凱期待更多樂迷能來聆聽台語歌的美：「近幾年看到許多年輕人，對於我唱台語歌的喜愛，我真的非常開心，所以這一次演唱會，團隊夥伴的討論，希望能突破上次拾歌演唱會，用一種台語時尚的面貌跟大家見面。」售票日期可鎖定許富凱、何樂音樂官方社群。

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