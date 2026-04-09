盧廣仲傷心早餐店6場門票秒殺 粉絲求票敲碗直攻大巨蛋

盧廣仲「傷心早餐店」北高6場演唱會秒殺，粉絲敲碗攻大巨蛋。（寬宏藝術x添翼文創提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「三金滿貫」得主盧廣仲「HeartBreakFast 傷心早餐店演唱會2026 ver. 北高雙刀流」原訂5月23、24日高雄場與7月10、11日台北場，上月開賣即秒殺，隨後宣布5月22日與7月12日雙城加場，昨天開賣更掀起搶票巔峰，門票1分鐘內售罄，吸引超過15萬人同時上線搶票，全網哀號「買不到」，求票聲浪席捲社群。

粉絲更集體敲碗他「直攻」台北大巨蛋，對此盧廣仲笑說：「下次經過大巨蛋，有看到你，我就進去唱。」一句話引爆期待，對於加演場再度秒殺，盧廣仲也表示，謝謝大家支持，知道還有很多朋友沒買到票，「我會嚴重的思考下一次的場地！」

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這波現象級熱度，來自《傷心早餐店》一路堆疊的能量。去年推出的全情歌專輯不僅創下破億點擊，更橫掃實體與串流排行榜冠軍，聲勢一路延燒。

隨後展開的世界巡迴從台北一路唱到紐西蘭、澳洲、新加坡、馬來西亞、港澳、北美，場場都完售，現場氣氛沸騰。此次「北高雙刀流」回歸，不僅再度驗證了票房實力，15萬人同時在線搶票的盛況也延伸成為社群話題，熱度持續擴散。

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