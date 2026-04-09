滅火器圓夢攻蛋感恩神助攻 楊大正渴求同台林強

滅火器將在7月首度攻蛋，玖壹壹健志（中）站台力挺，貝斯手皮皮（左起）、吉他手宇辰、鼓手柯光、主唱楊大正開心圓夢。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲樂團滅火器成軍26年，終於將在7月18日首度站上台北小巨蛋開唱，提起攻蛋之路，主唱楊大正在記者會上動容表示，「很感動，完成這件事情不容易。」吉他手宇辰同時宣布當爸爸的好消息，3月30日迎來寶貝女兒「小栗子」出生，可說是雙喜臨門。

滅火器自成團20週年開始，便試著申請小巨蛋檔期，花了6年時間，直到第五次才成功，團員打趣最好的成績是「備取一」，但最後被「南韓的歐巴」搶走了機會，也說現在的心情非常亢奮，楊大正已報名健身房，也開始飲控，希望體脂能夠降下來，當場被拱演出當天，全員脫衣秀肌肉，他面露難色說：「我們討論一下。」

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此外，滅火器的好兄弟健志也以小巨蛋「學長」之姿前來站台，被問到這次會不會找玖壹壹擔任嘉賓？楊大正笑說：「去年火球祭才剛用過。」坦承腦海中第一個閃過的是林強，「成團初期對我們影響超多。」只求有機會和林強「同台」，不論林強想用什麼型態演出都可以，「他現在不唱歌，願意來放放歌，也是很感動的事情。」

這次終於圓夢，楊大正也謝謝田都元帥「神助攻」，透露滅火器拜田都元帥十多年，還從鹿港請了分靈到高雄的辦公室，他回憶去年11月火球祭前夕，他載田都元帥北上，當時祈求火球祭順利舉辦、小巨蛋檔期有好消息，神奇的是，就在他剛到桃園棒球場，把田都元帥安放好時，同事便告知他成功申請到檔期，讓他瞬間起雞皮疙瘩，感恩田都元帥很疼他們。「ON FIRE DAY 2026 滅火器台北小巨蛋演唱會」門票4月11日中午12點在KKTIX售票系統開賣。

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