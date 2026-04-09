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娛樂 最新消息

《高雄有顆藍寶石》海報凸槌 高流執行長致歉白冰冰

《高雄有顆藍寶石》導演楊力州（左起）、謝順福、澎澎、邵大倫與高流執行長丁度嵐出席台北首映會。（記者潘少棠攝）《高雄有顆藍寶石》導演楊力州（左起）、謝順福、澎澎、邵大倫與高流執行長丁度嵐出席台北首映會。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《高雄有顆藍寶石》昨在台北舉行首映會，先前因海報未事先告知即標示白冰冰姓名，引發對方不滿。出品方高雄流行音樂中心（高流）執行長丁度嵐再度致歉，「高流充分抱歉，也會檢討改進。」

首映會由丁度嵐、導演楊力州以及謝順福、邵大倫、澎澎等人出席。電影致敬秀場文化，主視覺羅列豬哥亮、鳳飛飛、高凌風等已故藝人，白冰冰日前表示，於清明節看到名字與往生者並列感覺不妥，且事前未被告知，直言「不是疏忽，是不尊重」。

對此丁度嵐表示，已在第一時間致電溝通，強調理解對方感受，也尊重任何不舒服之處。他坦言，宣傳前導期未做好完整溝通，「我非常抱歉」，並向所有受訪者致意。至於白冰冰是否動怒，他表示對方態度溫和，雙方溝通後也聊得愉快。

丁度嵐提到，將登上白冰冰節目《超級冰冰秀》宣傳藍寶石演唱會，並指出此次事件讓團隊學到，在紀錄片製作過程中，除合法合規外，更需重視相關人物感受與事前溝通。《高雄有顆藍寶石》將於明天全台上映。

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