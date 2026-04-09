豆腐媽媽稱霸台八劇 黃露瑤為西米樂轉大人

黃露瑤在《寶島西米樂》戴上手套調酒，讓拍戲難度更高。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕八點檔收視戰火沒停歇過，各台都端出話題卡司拚觀眾緣，民視《豆腐媽媽》前晚以3.19穩坐冠軍寶座，暌違一個月沒露面的洪都拉斯也將回歸；緊追在後的三立《百味人生》祭出陳珮騏和謝承均夫妻撕破臉戲碼，拿下1.45；而台視《寶島西米樂》收視0.88，找來黃西田女兒黃露瑤加入演出。

洪都拉斯一回歸《豆腐媽媽》就火力全開。（民視提供）

洪都拉斯在《豆腐媽媽》和謝瓊煖一起經營豆腐店，告假一個月，回歸後雖然角色因傷仍需復健，但他戲外能量滿格，笑說一進棚就碰到劇中女兒蘇晏霈生日，全員為她慶生團聚，也希望她能「早日脫單」，現場氣氛熱鬧非凡。

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此外，黃露瑤在《寶島西米樂》飾演風情萬種的媽媽桑，她拍攝期間壓力爆表，拍戲前一晚緊張到失眠。

她提到戲裡雖看似形象優雅，卻有種種不可為外人道的「職災」，原來她為了角色氣勢，憋得非常辛苦，因角色是一個老練又懂得掌控氣氛的女人，說話、動作都要刻意調慢頻率，她苦笑表示：「不論做什麼都要慢半拍，一秒鐘能做完的事要花三秒，自帶Slow Motion（慢動作）。」

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