林倪安轟約砲渣男 朱宇謀反擊究責

林倪安毀滅性爆料朱宇謀私生活淫亂。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀遭前女友、女星林倪安昨露面開記者會，毀滅性爆料朱宇謀私生活淫亂、慣性劈腿、施暴、酒駕及隨身帶保險套的「行動約砲渣男」，朱宇謀隨即做出否認，認為林倪安沒有提出任何具體證據，並提出刑事告訴，林倪安則再反轟對方說謊、不肯道歉，雙方一來一往砲火猛烈。

朱宇謀否認指控，將提出誹謗告訴。（資料照，記者潘少棠攝）

朱宇謀與林倪安是大學同學，有近20年交情，兩人去年8月開始交往並同居，戀情在今年3月告終，林倪安提到交往期間男生曾出現言語及肢體暴力，像是會罵三字經、捏人等，還有精神控制。

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在林倪安於網路上揭露感情爭議後，她陸續收到10幾名女性留言，提到曾遭男方性騷擾對待，林倪安事後查到網路資料與判決書，指出男方過去與多名女性有糾紛，涉及對象傳聞包含：女歌手、女網紅、綜藝通告藝人、小模等，現場她也通話連線其中一位化名「點點」的女歌手，對方指控朱宇謀常把女生帶回家做對方不願意做的事，「他曾脫掉褲子想對我做什麼，我有嚇到。」

林倪安昨一度哽咽，「他曾跟我說每個交往過的女生保存期只有一年，但他不可以這樣不尊重女生，強制女生做這些事情。」不過針對指控，朱宇謀反擊表示：「酒駕、性侵、暴力行為等違法行為的指控都完全不是事實。」也將對影響他名譽的言論究責。

林倪安的律師則表示，林倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情況，亦經合理查證，絕無誹謗之意圖。林倪安經紀人也怒斥朱宇謀說謊、不肯道歉，「我們將讓更多受害者女性出面提告並召開記者會。」

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