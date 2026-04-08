李千娜捲世紀血案風波提告2人 導演未列被告

李千娜提告《世紀血案》的製片郭木盛與費思兔文化的負責人。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者劉詠韻、鍾志均／台北報導〕改編自台灣歷史懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，因未徵得當事人林義雄同意，引發爭議，女星李千娜亦因殺青會失言遭輿論批評。據了解，李千娜原本打算對導演徐琨華、製作人郭木盛提告，但考量通常由製片單位負責授權，導演是否知情仍待釐清；上週已委由律師向台北地檢署對郭木盛及費思兔文化娛樂公司負責人蘇敬軾提出刑事詐欺告訴。

發生於民國69年的「林宅血案」至今未破案，兇手仍未落網。改編電影《世紀血案》由徐琨華執導，黃河、李千娜等人參演，今年2月初，演員群曾發聲明與製作方切割，要求停止本片製作與宣傳。

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李千娜當時曾發布聲明，指劇組開拍前曾說明電影將以「正義與希望」為核心，她所飾角色著重情感與家庭，這使她在宣傳受訪時產生認知落差，因此提告，並將片酬全數捐出，她還解釋在記者會脫口而出的話語，實為劇組說明角色設定誤導所致，非意圖傷害林家。

另據指出，李千娜方認為，授權通常由製片負責，導演知情程度尚待釐清，檢方後續將調查責任歸屬。而製作人郭木盛昨晚得知挨告消息，對於細節未多談，僅回「一切交由律師處理。」

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