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動力火車攻蛋撞期孫燕姿沒在怕

尤秋興（右）為5月演唱會瘦身，顏志琳注重嗓子保養。（記者王文麟攝）尤秋興（右）為5月演唱會瘦身，顏志琳注重嗓子保養。（記者王文麟攝）

笑曝想考高爾夫球C級證照 心動不敢行動

〔記者陳慧玲／台北報導〕動力火車5月將在小巨蛋舉辦3場演唱會，透露每場都有嘉賓，尤秋興為此已禁宵夜3週，前晚卻因顏志琳邀約吃韓式料理「破功」，他目標瘦身5公斤，目前只瘦了兩公斤，體重上上下下很苦惱；顏志琳則比較擔心嗓音，除了會喝潤喉飲品，也希望演出前一週盡量不要外出。

昨動力火車出席喜憨兒基金會公益活動，得知目前喜憨兒已取得153張門市服務、烘焙、中西餐等多元類別的丙級證照，兩人笑說：「我們只有駕照。」

談到考證照，顏志琳和尤秋興都曾想考高爾夫球C級證照，顏志琳說：「朋友給我洗腦，一直說考上的好處，但我桿數最爛，怕去考有點丟臉，愛打球就好了。」兩人都知難而退放棄了。

5月15至17日動力火車將在小巨蛋開唱，撞上同時期孫燕姿在大巨蛋開唱，尤秋興笑說：「反正我們賣完了，先不緊張。」

最近師妹曾沛慈參加音樂競演節目，出色表現被網友封為「黑馬」，尤秋興幽默說：「她不是黑馬，我們才是（指自己膚色較黑），她是白馬。」還誇師妹：「正點！長得又高。」顏志琳也誇讚：「基本上她本來就很會唱歌，長得又漂亮。」

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