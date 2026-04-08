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娛樂 最新消息

文章歸來的雲掀回憶殺 短褲上陣兩度灑淚

三金歌王文章在珠海大劇院舉辦「歸來的雲」演唱會。（翰森娛樂提供）三金歌王文章在珠海大劇院舉辦「歸來的雲」演唱會。（翰森娛樂提供）

文章演唱會換4套造型，突破自己穿短褲演唱，自認多了青春氣息。（翰森娛樂提供）文章演唱會換4套造型，突破自己穿短褲演唱，自認多了青春氣息。（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章相隔17年舉辦個人演唱會，66歲的他挺住壓力登台，二度失控淚灑現場，他選唱了多位大咖藝人的經典致敬，不好意思地說：「有點激動了，這就是真實的情感，我希望演唱會是真實的，要哭要笑，音樂才會感動人。」唱到聲音沙啞的他直呼意猶未盡，珍惜在舞台上的每一刻。

文章唱到聲音沙啞仍覺意猶未盡。（翰森娛樂提供）文章唱到聲音沙啞仍覺意猶未盡。（翰森娛樂提供）

文章舉辦首場「歸來的雲」演唱會，開場以《故鄉的雲》掀起回憶殺，也揭開他在後台情緒潰堤的內幕。開場前現場播放一段由音樂人譚健常特別錄製的語音，內容回憶兩人相識過程，還有《365里路》與《故鄉的雲》的創作點滴，這段音檔讓他直接情緒潰堤，尚未出場就淚流不止。

致敬經典 選唱大咖藝人歌曲

隨後文章穩住狀態登上舞台，帶來《不讓你看見我哭泣》、《愛比不愛更寂寞》、《望天》等歌曲，帶動全場氣氛。他共換了4套造型，隨著曲目轉換風格，造型由設計師于芳操刀，依據歌曲氛圍量身打造，還突破穿了短褲就上陣，自認多了份青春氣息。

除了自己的經典歌曲，文章加碼選唱了江蕙《酒後的心聲》、張學友《李香蘭》、蔡依林《我知道你很難過》等歌曲，當唱到《天堂》時再度淚崩，對於好友鄭華娟的離世非常心痛，期盼她留下的音樂作品能繼續感動人心。

文章表示，回首42年來的歌唱生涯，許多歌曲都承載著珍貴記憶，有現場觀眾高喊「寶刀未老」，他聽了幽默回應，打趣自己真的算是「長青樹」，「只要有夢，還能繼續唱，我就要去追尋。」

飆唱英文歌 揭百老匯夢想

前晚文章也選唱了英文歌曲《Cry Me a River》驚艷全場，提到年輕時曾夢想登上百老匯舞台當演員，忍不住笑說：「聽到你們的掌聲，我就知道我已經成功了。」

在安可橋段，文章唱到《365里路》直接走下了舞台，與觀眾近距離互動、握手致謝，還收到了鐵粉的紅包。見到歌迷不斷高喊「安可」，他則帶來《吻別》的搖滾版本，節奏轉換之下，全場氣氛再度沸騰，為演出劃下完美句點。

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