柳演錫跳女團夯曲 舞癡逆襲IVE大讚

柳演錫在戲中大跳人氣女團IVE夯曲《LOVE DIVE》，表情也很到位。

（翻攝自Hami Video）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《神與律師事務所》近期收視狂飆，不只在南韓突破雙位數，更穩坐平台Hami Video冠軍。由柳演錫飾演的通靈律師申以朗，因被偶像練習生鬼魂附身，直接在劇中大跳人氣女團IVE夯曲《LOVE DIVE》，連團員都認證他能以女團出道了。

李絮（右）緊抱被姊姊附身的柳演錫，情緒激動不已。

（Hami Video提供）

IVE成員看到柳演錫的跳舞影片後又驚又喜，紛紛送上熱情回應，成員張員瑛大讚他「手部細節完全正確」，安俞真則說「連表情都超到位！」眾人更直接下結論：「他（柳演錫）根本像第7個成員！」

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有趣的是，柳演錫過去在節目《出差十五夜》跳同一首歌時，曾被笑說是「舞癡等級」，經過一番苦練後，如今在劇集裡「脫胎換骨」，動作到位驚豔眾人；柳演錫在花絮中坦言，私下反覆練習多次，連IVE都看出來：「一看就知道練很多。」

不過該劇不只搞笑，最新劇情講述李絮飾演的律師韓娜賢，在查案過程中發現附身在柳演錫身上的靈魂，竟然是她已過世的姊姊，一場「借身擁抱」的橋段讓全網淚崩。

當柳演錫說出姊姊生前的話：「我們去坐雲霄飛車最後一排，雙手舉高喊萬歲好嗎？」那刻除了讓李絮情緒瞬間潰堤，入戲觀眾也哭到失守，直說「這句真的太狠」、「眼淚完全控制不了」。《神與律師事務所》於Hami Video每週五、六獨家上架。

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