自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

邊佑錫渣男進化大君 IU笑糗洗刷當年過錯

邊佑錫（左）、IU合作《21世紀大君夫人》，男帥女美。（翻攝自IG）邊佑錫（左）、IU合作《21世紀大君夫人》，男帥女美。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕Disney+韓劇《21世紀大君夫人》昨天在首爾舉行記者會，這是IU繼《苦盡柑來遇見你》之後推出的新作品，備受矚目，IU誓言：「劇中熙周一角從來沒有丟失業界第一名的頭銜，我們『大君夫人』團隊的目標也是業界第一！」

邊佑錫（右）在《21世紀大君夫人》對IU使出桌咚。（翻攝自YouTube）邊佑錫（右）在《21世紀大君夫人》對IU使出桌咚。（翻攝自YouTube）

《21世紀大君夫人》以21世紀君主立憲制國家為背景，IU在劇中飾演韓國最大財閥的第二順位繼承人熙周，提到熙周一角，IU表示，「煩躁是這個角色的關鍵字，大家看了劇之後就會知道了，雖然她愛耍脾氣、很貪婪，但是一個具有可愛魅力的立體角色。」邊佑錫飾演理安大君，帥氣十足，這是繼人氣作《背著善宰跑》之後的作品，被問到會不會感到很有壓力？邊佑錫認為與其說有壓力，不如說希望這部作品能受到更多的喜愛，並強調會持續進步、竭盡所能。

其實邊佑錫、IU上次合作已經是10年前的《月之戀人—步步驚心：麗》，當時邊佑錫在劇中飾演劈腿的渣男男友，IU表示，這次的邊佑錫帶著「要加倍洗刷當年過錯」的覺悟，以非常帥氣的角色回歸；IU也認為，兩人相隔10年再次合作，卻完全沒有尷尬期，默契好到像是為了這部戲準備10年，雖然私下都沒有交流，不過合作起來很自在，讓她萌生了10年後再合作一次的想法。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中