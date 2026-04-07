邊佑錫渣男進化大君 IU笑糗洗刷當年過錯

邊佑錫（左）、IU合作《21世紀大君夫人》，男帥女美。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕Disney+韓劇《21世紀大君夫人》昨天在首爾舉行記者會，這是IU繼《苦盡柑來遇見你》之後推出的新作品，備受矚目，IU誓言：「劇中熙周一角從來沒有丟失業界第一名的頭銜，我們『大君夫人』團隊的目標也是業界第一！」

邊佑錫（右）在《21世紀大君夫人》對IU使出桌咚。（翻攝自YouTube）

《21世紀大君夫人》以21世紀君主立憲制國家為背景，IU在劇中飾演韓國最大財閥的第二順位繼承人熙周，提到熙周一角，IU表示，「煩躁是這個角色的關鍵字，大家看了劇之後就會知道了，雖然她愛耍脾氣、很貪婪，但是一個具有可愛魅力的立體角色。」邊佑錫飾演理安大君，帥氣十足，這是繼人氣作《背著善宰跑》之後的作品，被問到會不會感到很有壓力？邊佑錫認為與其說有壓力，不如說希望這部作品能受到更多的喜愛，並強調會持續進步、竭盡所能。

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其實邊佑錫、IU上次合作已經是10年前的《月之戀人—步步驚心：麗》，當時邊佑錫在劇中飾演劈腿的渣男男友，IU表示，這次的邊佑錫帶著「要加倍洗刷當年過錯」的覺悟，以非常帥氣的角色回歸；IU也認為，兩人相隔10年再次合作，卻完全沒有尷尬期，默契好到像是為了這部戲準備10年，雖然私下都沒有交流，不過合作起來很自在，讓她萌生了10年後再合作一次的想法。

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