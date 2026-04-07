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【人物專訪】頌樂中文發音累翻 曝告五人是魔鬼教練

頌樂是美食控，自招胖了7公斤。（記者胡舜翔攝）頌樂是美食控，自招胖了7公斤。（記者胡舜翔攝）

記者張釔泠／專訪

南韓女團「MAMAMOO」隊長「Solar」頌樂再次出擊，與告五人聯手推出第二首中文單曲《總有一顆屬於你的星球》獲亮眼成績，至於還想合作的台灣藝人？她表示是動力火車，曾在演唱會上唱過他們的經典曲《我很好騙》，此外也許願： 「我喜歡蔡依林，覺得她很酷很漂亮，她喜歡挑戰，我也一樣喜歡挑戰，如果合作的話很有意思。」

頌樂（左二）與告五人聯手推出第二首中文單曲《總有一顆屬於你的星球》，大獲好評。（資料照，記者潘少棠攝）頌樂（左二）與告五人聯手推出第二首中文單曲《總有一顆屬於你的星球》，大獲好評。（資料照，記者潘少棠攝）

提到這次自己寫中文歌詞的心情，頌樂直呼「很有成就感」，是否有哪幾句歌詞被告五人「退貨」？她開心透露，只有幾個單詞被點出比較奇怪，「他們告訴我，最重要的是發音。」希望她的發音聽起來像台灣人，工作時雖然嚴格，但是氣氛很好，「他們很有熱情。」

因為告五人對於發音的堅持，錄音時她經常被要求重來，「錄了3、4個小時，重唱十次以上，錄完很累。」但是頌樂很感謝告五人，「他們有想要讓我唱得更好的期望，希望大家閉著眼睛，就可以聽懂我在唱什麼。」

之前她自曝，這4個月來胖了7公斤，體重來到人生巔峰50公斤，不過一聊起減重計畫她就想逃避，搞笑稱：「明天或是後天再開始。」因為實在抗拒不了手搖飲等台灣美食，更自嘲：「本來一般歌手出新專輯，女生都會減肥，但是我不行，我覺得現在也很好。」粉絲也能接受，反而是MAMAMOO的成員玟星一看到她就說：「妳胖了，妳應該減肥。」嚴格監督她甩肉。

對於今年的工作計畫，頌樂希望自己的作品能給大家力量，被更多的台灣粉絲們認識，此外也鬆口：「MAMAMOO的團體活動可以期待一下。」

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