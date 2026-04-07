太陽之子13天釋出4支MV 點擊量破2600萬次-周董打槍希臘拖鞋 愛琴海畫面絕美

周杰倫推出《愛琴海》MV，呈現希臘之美。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫新專輯《太陽之子》數位發行13天以來，已陸續釋出4支MV，目前總點擊數已超過2600萬次，迴響非常大，昨上線在希臘取景拍攝的《愛琴海》MV，畫面美不勝收，網友感謝周董帶領大家一起欣賞他走過的路、看過的美景。

周杰倫快馬加鞭一連推4支新歌MV，歌迷看得過癮。

（杰威爾提供）

最近周董除了忙「嘉年華II」巡演，也快馬加鞭分享新歌MV，平均3天就看到他推出一支MV，粉絲期待在看到《愛琴海》之後，能夠盡快將《那天下雨了》以及《女兒殿下》兩首歌拍成MV。

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《愛琴海》作詞人是周董多年好友劉畊宏，不少粉絲喜歡這首新歌，派偉俊也說周董新專輯裡他最愛這首，周董說：「通常畊宏寫的歌都會中。」劉畊宏受到鼓勵也開玩笑說：「要讓方文山有壓力！」據悉劉畊宏原本想將歌名取為《希臘拖鞋》，周董吐槽說：「我當然沒採納，雖然歌詞是劉畊宏寫的，歌名我還是找方文山幫忙，最後這首歌就叫《愛琴海》。」

網友常打趣說周董在MV裡常常會一直走路，這次他在《愛琴海》MV中果然又在風景如畫的環境裡走路散步，MV在希臘經典的藍白色相間建築物前，將聖托里尼海天一色的美景盡收眼簾，周董在MV裡抱著吉他愜意彈唱，抒情R&B曲風搭配美麗的景緻，一旁慵懶的貓咪彷彿也很享受待在他身旁聽他唱歌。

原本周董只是去愛琴海拍攝實境節目《周遊記》，但他在3個工作天中還是靈感爆發，特別去買了吉他著手寫歌，還拍出MV，套句他最近常說的話，果真是「能者多勞」。

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