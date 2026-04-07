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娛樂 最新消息

群星會紅星聚首-楊燕曹金鈴近半世紀再重逢 狀態令人驚呆

「蘋果花歌后」楊燕（右）和舞蹈家曹金鈴完全看不出皆已高齡八旬。（記者胡如虹攝）「蘋果花歌后」楊燕（右）和舞蹈家曹金鈴完全看不出皆已高齡八旬。（記者胡如虹攝）

記者胡如虹／專訪

群星會紅星聚首-楊燕曹金鈴近半世紀再重逢 狀態令人驚呆81歲的楊燕用行動證明「人生80正值好年華」。
（記者胡如虹攝）

以《蘋果花》、《王昭君》高亢嘹亮嗓音艷驚歌壇的「蘋果花歌后」楊燕，近日和舞蹈家曹金鈴驚喜重逢，兩人自台視《群星會》一別已半世紀未見，但歲月並未在身上留下痕跡，完全看不出皆已高齡八旬。81歲的楊燕狀態極佳，不僅能做出單腳站立的「飛機式」平衡動作，更將於5月2日在洛杉磯舉辦演唱會，以行動體現「人生80正值好年華」。

楊燕和曹金鈴結緣於台視《群星會》節目，當年楊燕是《群星會》的當家歌星，曹金鈴則展現曼妙舞姿。楊燕後來遠嫁美國紐約華裔心臟科醫生陳英勵，兩人斷了聯繫，直到去年受邀擔任白冰冰主辦的歌唱比賽評審，才跨越近50年時光再度聚首，彼此皆驚嘆對方保養有術、丰采依舊。

曹金鈴表示，她以前就聽經紀人夏玉順說楊燕是《群星會》中婚姻最幸福的女人。楊燕聽聞後露出甜蜜微笑說她嫁了一位非常有醫德，對她非常好的老公，慈濟的義診老公從不缺席。她並分享與先生結縭42年的恩愛細節：每天老公開車出門上班，她會在門口給老公一個飛吻，老公會伸手把她的飛吻抓住放進心裡。

然而，這份深情也讓她在丈夫4年前離世時，陷入長達兩年的哀慟，需靠安眠藥度日。「後來我想，家裡還有逾百歲的老母親和兒孫，我不快樂，他們也不會開心。」為了不讓家人跟著她陷入低潮的生活，她才選擇走出陰霾，開始接歌唱評審、開演唱會。

楊燕笑說，「我也不覺得我已經80，日子過得太快了，我自己都有點意外。」她不打麻將、不菸不酒，養生之道就是唱歌、畫畫、在家裡種種菜。看了小她兩歲的曹金鈴體態仍然如當年優雅，忍不住問曹金鈴還有沒有開班授課，她也想重溫舞步。

曹金鈴則笑說，早就沒有教課了，她的養生之道是讀經靜心、還有跟閨密旅遊、吃飯開心過日子，等楊燕回台開演唱會，她再坐在台下當忠實觀眾。

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