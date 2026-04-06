〈古晉傳愛〉林道遠落淚思念艾成 張文綺自曝乩童往事

張文綺分享見證，提到過去曾當過乩童。（藝起發光、蒙福教會提供）

〔記者林欣穎／古晉報導〕藝人林道遠、張文綺近日隨藝起發光協會到馬來西亞古晉，為「STILL 我在這裡」巡迴音樂會表演，為期兩日的活動在昨天圓滿結束。兩人分別在音樂會上分享生命故事，其中，林道遠感性提到古晉是已故好友艾成的故鄉，此趟旅程讓他頗有感觸。

林道遠（圖）提到艾成時忍不住落淚。（藝起發光、蒙福教會提供）

林道遠與艾成因拍攝《新兵日記》培養好交情，兩人因為擁有同樣信仰互相關懷，林道遠說艾成常常會接住他的情緒，如今到了艾成的故鄉，林道遠一度哽咽落淚，他也在音樂會上罕見談及破碎童年，回憶家門曾被討債集團潑紅漆，從小被迫提早長大，坦言最終因信仰找到人生方向。

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林道遠近年與老婆靜香轉戰房仲業，透露今年已經成交6間房，去年業績衝到千萬，林道遠也說，能夠在去年這麼差的房市中有這樣的成績，夫妻倆都感到開心。

張文綺則分享過去當乩童往事，曾在攝影棚中突然失去意識、口吐白沫，爸爸也因為擔心女兒狀況一夜白頭，讓張文綺逐漸意識到自身狀態的不穩定。她形容那段時間「像被困住」，幸虧有家人與信仰支撐、陪伴她走過低潮。

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