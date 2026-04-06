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娛樂 最新消息

張震謝舞台劇助攻2摘影帝 金士傑讚林青霞對戲零失誤

賴聲川（右一）、丁乃竺（左起）和兩代「江濱柳」金士傑與張震，展開跨時空對談。（記者王文麟攝）賴聲川（右一）、丁乃竺（左起）和兩代「江濱柳」金士傑與張震，展開跨時空對談。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華語劇場傳奇《暗戀桃花源》走過40載，其續作《江/雲．之/間》在睽違5年後再度搬上舞台。編導賴聲川、丁乃竺攜手兩代「江濱柳」金士傑與張震，昨出席「舞台與時間之間」講座，展開一場跨越時空的對談。

再度挑戰經典角色的張震，坦言詮釋江濱柳「心累卻過癮」。為了避免表演因熟練而流於匠氣，他為自己設定了最高準則：「每一次站在台上，都要像是第一次飾演。」堅持在細微的節奏中尋求變化，試圖在每一場演出中找回最真摯、澎湃的「初戀感」。

張震也表示舞台劇的歷練滋養了他的演技，助他二度摘下金馬影帝。恰巧好萊塢男星提摩西夏勒梅先前稱「無人在乎芭蕾與歌劇」引發論戰，丁乃竺認為，現場表演具有不可取代的生命力，「做好就不怕被棄。」賴聲川也補充，藝術功底才是硬道理，各門類自有其忠實觀眾。

初代「江濱柳」金士傑回憶起電影版與林青霞對戲的往事。他笑稱當年徹底被對方的魅力折服，形容林青霞的舉手投足「精準到零失誤」，甚至讓他一度看呆，自嘲在那瞬間「都不會演戲了」。

丁乃竺談及近況，透露近期正自學微積分，只為彌補童年數學成績第一卻因故中斷的遺憾，直呼「數學太好玩了」。

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