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娛樂 最新消息

魏如萱、白安憶亡父邊唱邊哭 泰勒絲跨越生死合唱歌劇演員外婆

魏如萱曾經寫歌思念逝世的父親。（好多音樂提供）魏如萱曾經寫歌思念逝世的父親。（好多音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕昨天是清明節，是追思已逝親人、朋友的日子，包括台灣金曲歌后魏如萱，還有西洋天后泰勒絲等多位東西方創作歌手，都曾將對離世親人的思念化為音符，除了感動聆聽者，也讓心中的想念存續下去。

魏如萱曾為已故父親寫下《彼個所在》，歌詞融合4種語言，聚焦在對逝者的紀念，除了是她思念父親的作品，也同時是獻給離世的音樂友人盧凱彤的歌曲，透過這首歌宣洩想念的心情。

面對親人、好友的離世，魏如萱表示，與其抵抗想念，不如寫出來，《彼個所在》正是她對在乎的人「放不下」的真實紀錄，創作和錄音時經常邊寫邊哭、邊唱邊哭。

白安（右）坦言每次唱到寫給已逝父親的歌曲都想落淚，拍MV也充滿感觸。（相信音樂提供）白安（右）坦言每次唱到寫給已逝父親的歌曲都想落淚，拍MV也充滿感觸。（相信音樂提供）

白安《我該用什麼才能留住你》也是她寫給已逝父親的思念之歌，巡演時多次唱到這首歌都忍不住落淚，拍MV時由一位82歲的爺爺化身父親角色，也讓她充滿對父親的思念。白安透露，寫這首歌時，腦海中反覆回想父親生前存在於生活裡的聲響，包括爸爸說話的語氣，甚至騎摩托車回家的引擎聲。

泰勒絲曾寫歌懷念過世的外婆，用歌聲表達思念。（美聯社）泰勒絲曾寫歌懷念過世的外婆，用歌聲表達思念。（美聯社）

泰勒絲跨越生死合唱歌劇演員外婆 

西洋流行音樂天后泰勒絲曾為已故外婆寫下《Marjorie》，做為思念歌劇演員外婆瑪裘瑞的歌曲，當中還保留外婆的聲音，變成隔空合唱，致敬和表達對外婆的懷念，讓不少粉絲聽了都感動落淚。

紅髮艾德多次透過寫歌悼念已故摯友。（路透）紅髮艾德多次透過寫歌悼念已故摯友。（路透）

紅髮艾德寫歌淚悼伯樂摯友

紅髮艾德也曾多次寫歌悼念摯友，包括寫給他的音樂伯樂Jamal的作品《Eyes Closed》，以及寫給音樂啟蒙麥可的《Visiting Hours》。另外艾力克萊普頓痛失愛子所寫的《淚灑天堂》，同樣是超級催淚曲。

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