《專題》4創作才子升格奶爸 鐵漢柔情化作旋律告白

記者陽昕翰、張釔泠、陳慧玲／專題報導

隨著人生邁入新階段，兩代男偶像們紛紛升格為爸爸。舞台上發光發熱的他們，在家庭生活中，也展現了滿滿的愛與責任感，身分轉換後依舊吸粉無數，散發更成熟的魅力。

周杰倫唱片事業成功，生活態度也成為許多粉絲的模範。（杰威爾提供）

《天王模範生不偏心》周董寫三寶專屬曲 I Do告白昆凌

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47歲的歌壇天王「周董」周杰倫一直是網友羨慕的「人生勝利組」，事業家庭兩得意，一家五口的幸福生活，愛妻愛小孩的形象，都被粉絲當成模範，隨著新專輯《太陽之子》的推出，更是透過兩首歌曲把對小女兒Jacinda和老婆昆凌的寵愛放閃到最高點。

誰說偶像不能談戀愛？結婚生子會讓演藝事業走下坡？周董打破這些「魔咒」，走進婚姻、成為三寶爸，有家人支撐，更讓他歌唱事業越來越旺，老婆小孩也成為他歌曲靈感來源。

周杰倫和昆凌一家五口幸福美滿。（翻攝自IG）

周董談到，《前世情人》是給大女兒Hathaway的歌曲，《粉色海洋》則是屬於兒子Romeo的歌，他還讓兒子入鏡拍MV。快滿4歲的小女兒Jacinda天真問他：「我的歌呢？」於是周董寫了《女兒殿下》給小寶貝，還把女兒平時傳給他的語音錄進歌中，聽到Jacinda用娃娃音甜蜜對周董喊出「愛你喔！我想你」，網友都被融化了。歌詞唱出「陪我家公主玩，變化萬千」，更是看出周董有多寵女兒，即使瘋瘋癲癲，還是要風度翩翩。也許正如周董唱的「就當我上輩子真的欠你太多」，歌壇上的天王，在家也只能甘心當個女兒奴。

周董小女兒相當可愛，還特別為她寫一首新歌。（翻攝自IG）

異於有些偶像不太敢公然和女友或老婆放閃，就怕流失粉絲，周董和昆凌則是樂於讓大家看到兩人「愛情的模樣」，經常在社群分享對另一半的愛，一起打球、一起賞極光，一起愛之旅，這次周董更在新專輯裡唱出《I Do》，正是獻給昆凌的歌，甚至將當年向昆凌求婚的畫面剪進MV裡，如同歌詞唱的「在我的生命中，感謝有你的出現」。

周興哲近年事業攀高峰，忙於工作的同時也十分顧家。（資料照，記者胡舜翔攝）

《情歌王子陪產當演唱會》周興哲剪臍帶緊張如剪綵

30歲的周興哲擁有一子一女，他與老婆趙岱新在2023年8月喜迎寶貝女兒出世，父愛爆棚的他，將對女兒的愛寄託於單曲《不喜歡沒有你的地方》中，坦言錄音時腦海中都是女兒的模樣，展現「女兒傻瓜」的溫柔面。

周興哲與大六歲的趙岱新在2022年底登記結婚，婚後恩愛有加，隔年就升格為新手爸媽，《不喜歡沒有你的地方》以溫暖民謠曲風呈現，周興哲表示這首歌包含著對女兒的愛，「我把要照顧她一輩子的心情，融入到歌曲裡面。」MV推出時，他也在社群曬出在家中自彈自唱新歌獻給愛女的影片，甜蜜說：「唱新歌給女兒聽。」畫面非常溫馨。

周興哲和愛妻趙岱新育有一子一女，家庭生活幸福。

（翻攝自IG）

回憶女兒出生那刻，他說當時進產房陪產，拿出開演唱會的態度面對，「因為我怕血，怕我會暈倒，所以要hold著，要很專注。」幫女兒剪臍帶時，更想像自己在剪綵，「一直想著要認真做好，不想手發抖，不可以當弱弱的爸爸。」

去年1月，周興哲和愛妻的小兒子出生，正值農曆龍年即將結束，搶搭到了龍年末班車，雙寶也湊成一個「好」字，全家幸福洋溢。

畢書盡樂當「女兒傻瓜」，非常寵愛女兒。（索尼提供）

國民岳父預備起 畢書盡5歲愛女是首席鐵粉

畢書盡的愛女「冰冰」已經5歲多，他也樂當「女兒傻瓜」，曾將對妻女的愛寫進歌曲《I & 愛》，MV尾聲更藏有彩蛋，寶貝女兒驚喜現身，雖然僅以父女背影入鏡，卻展現了一家三口最純粹而珍貴的幸福。

談及創作歷程，畢書盡表示，成為父親後，只要感受到愛，面對任何事情都能迎刃而解。

畢書盡替愛女「冰冰」伴奏，溫馨畫面萌翻粉絲。（翻攝自IG）

有趣的是，冰冰也是爸爸的頭號粉絲，畢書盡曾分享女兒會準時守在電視前收看自己的演出，笑說：「幸運的是，目前她的世界裡我是最帥的。」同時也忍不住開始擔心，未來女兒長大後交男朋友的那一天。

高爾宣升格二寶爸，家庭和樂讓他萌生更多創作靈感。（資料照，記者王文麟攝）

《嘻哈男神升格二寶爸》高爾宣沒見到女兒會失眠

高爾宣年初升格二寶爸，與經紀人老婆芮德育有一子一女，家庭生活甜蜜幸福。正在籌備新專輯的他，早已創作多首與女兒相關的歌曲，坦言有了孩子後，創作靈感更加豐富。

高爾宣與老婆芮德（左）育有一子一女。（翻攝自IG）

去年高爾宣推出新歌《Used To》，透露女兒對歌曲相當捧場，不僅聽到旋律會呵呵笑，還會咿咿呀呀跟著「唱」。提到歌名的中文翻譯「習慣」，似乎也暗藏對女兒的深厚情感，其中一句「想著你無法戒斷」，更像是對女兒傾訴濃濃愛意。

高爾宣與老婆芮德育有一子一女。（翻攝自IG）

他甜蜜表示：「基本上每天一定要見到她們，沒見到就會睡不好。」對妻小寵愛有加。

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