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娛樂 最新消息

「迷因製造機」喬漢姆自招最爛竊賊 盼善良兆萬富翁快出現

喬漢姆日前帥氣出席《掩耳盜鄰》第二季紐約首映。（Apple TV 提供）喬漢姆日前帥氣出席《掩耳盜鄰》第二季紐約首映。（Apple TV 提供）

記者許世穎／台北－紐約連線專訪

曾以《廣告狂人》榮獲艾美獎戲王的喬漢姆回歸主演並監製Apple TV影集《掩耳盜鄰》第二季，劇中他飾演的有錢人突然失業，為維持生活竟開始竊盜鄰居家中精品，角色設定大膽又荒謬。被問到是否因為劇中扮賊被朋友「敬而遠之」？他苦笑回應：「我希望我沒有因此錯過任何邀請！」

《掩耳盜鄰2》反諷貧富差距 盼善良兆萬富翁快出現

喬漢姆為此自嘲：「也許真的有人沒邀請我，只是我不知道，因為他們怕我會偷東西，但我不這麼認為。」他強調，熟識他的朋友仍視他為值得信任的人，「我應該會是個很糟的竊賊，因為我太有天主教精神了，我可能會立刻想去告解！」

除了黑色幽默，喬漢姆也強調《掩耳盜鄰》第二季仍延續對現實議題的關注，因此能引起觀眾共鳴，尤其是當今世界極端的經濟不平等，像是有些超級富豪選擇將資源投入太空旅行或奢華享樂，而非回饋社會，但他強調不放棄希望，「我希望未來會出現更善良、更溫和的億萬富翁與兆萬富翁，但時間會證明一切。」

喬漢姆經常因為演出對白或表情成為網路迷因，被問到第二季中是否仍有成為迷因的潛力，喬漢姆笑說：「如果真的有，那也不是我能決定的，應該去問『迷因島』管理員，畢竟迷因都是自然發生的！」《掩耳盜鄰》第二季已於Apple TV上線，新集數每週五更新。

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