宋逸民藝起發光大馬義演 食宿燒400萬

宋逸民（左）與林義忠牧師於蒙福教會「STILL 我在這裡」巡迴音樂會牽手高歌。（藝起發光、蒙福教會提供）

〔記者林欣穎／古晉報導〕宋逸民主理的藝起發光協會昨於馬來西亞古晉的蒙福教會展開為期兩天的「STILL 我在這裡」巡迴音樂會，兩場演出共吸引約1萬位觀眾到場，由吳東諺、白家綺夫妻檔擔任主持，集結近50名藝人帶來精采歌舞表演。宋逸民透露藝人們都是無酬演出，更自費來到馬來西亞，盼能透過表演讓更多人認識教會。

陳宇風（左起）、葉家妤、小薰等人獻唱。（藝起發光、蒙福教會提供）

50位藝人無酬跨海傳愛 11月巡演回高雄

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藝起發光推出的音樂會從2024年在台灣各城市舉辦，今年4月首度跨海至馬來西亞，緊接著11月在高雄還有另一場。宋逸民坦言這次來到海外，除了要克服語言問題，還要熟悉當地軟硬體設備，籌備近9個月，每回開會動輒好幾小時，實屬不易。

這次表演，包含宋逸民在內的藝人們都是自掏腰包前來，所有人的食宿成本加起來約3、400萬，但大家仍樂意為信仰各自出力，只盼能將最好的表演呈現在大眾面前。

此次演出由宋逸民、陳維齡領軍，攜手洪榮良導演團隊，開頭有近50名藝人聯合歌舞表演，再由五燈獎及六燈獎得主陳艾美、林照玉高歌開唱，隨後周子寒、小薰、陳宇風、葉家妤、鄧廣福、李柏翰接力獻唱民歌組曲，現場彷彿回到錄音帶與黑膠唱片的年代。

音樂會演出尾聲，全場觀眾牽起雙手，一同合唱《牽我的手》，在合唱中圓滿結束。

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