文章開唱倒數高標彩排 搶先曝光致敬江蕙歌曲

文章為了演唱會賣力彩排。（川合音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章相隔17年舉辦個人演唱會，這幾天正在緊鑼密鼓排練，搶先透露要選唱天后好友江蕙的經典歌曲《酒後的心聲》，他以搖滾編曲重新詮釋，除了向經典致敬，更為這場演出注入不同層次的情感張力。

文章搶先透露要選唱天后好友江蕙的經典歌曲《酒後的心聲》。（川合音樂提供）

文章明天將在珠海大劇院舉辦演唱會，是他相隔17年重返舞台，儘管練唱到聲音略顯沙啞，他仍全程投入、反覆確認細節，展現對舞台一貫的高標準與執著。文章表示：「越接近舞台，越想把每一首歌唱到最好。」辛苦之餘，更多的是對即將回歸舞台的期待與興奮。

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相隔17年站上演唱會舞台，文章嘴上總是逞強說「不會緊張」，然而身旁的人都知道，那份在意其實比誰都深。他希望把最好的一面呈現給觀眾，也分享這次演唱會的初衷，「沒有炫麗的燈光，也沒有過多的效果設計，比較像是一個老朋友，跟大家分享故事、唱歌給你聽。」

為了這次的演唱會，文章隨身帶著厚厚的一本歌詞本，不論在車上或任何空檔都持續練習，每天都固定開嗓，反覆熟悉每一首歌的情緒與節奏，只為讓舞台呈現最真實、最純粹的狀態，他更笑說：「做音樂，其實應該是一件快樂的事情。」

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