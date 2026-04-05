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周董嘉年華II砸5億打造超炫視覺 煙花場王者歸來女兒殿下塞車急壞了

周杰倫啟動「嘉年華II」世界巡演，製作成本斥資台幣5億。（杰威爾提供）周杰倫啟動「嘉年華II」世界巡演，製作成本斥資台幣5億。（杰威爾提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕亞洲天王「周董」周杰倫舉辦第9次世界巡迴演唱會，前晚起連三天在杭州開唱，首唱新專輯《太陽之子》中的多首歌曲，包括寫給小女兒Jacinda的歌曲《女兒殿下》。有趣的是，昆凌前晚在IG限動分享影片，透露搭車到場館碰到塞車，真的把「女兒殿下」急壞了，只見Jacinda童言童語急喊：「他說要等我耶。」就怕錯過了爸爸的演出。

周董演唱會舞台，兩座12公尺的巨型機器人超搶鏡。（杰威爾提供）周董演唱會舞台，兩座12公尺的巨型機器人超搶鏡。（杰威爾提供）

周董啟動「嘉年華II」巡演，他將每個城市的特色結合自己的歌曲，讓巡演所至的每個城市都有自己專屬的演唱會名稱，要為歌迷創造獨一無二的回憶。杭州站以「煙花」命名，源自《煙花易冷》的意境。

周董打造了寶藍色金框歐風鋼琴，絢爛奪目的華麗鋼琴與他的音樂相互輝映。（杰威爾提供）周董打造了寶藍色金框歐風鋼琴，絢爛奪目的華麗鋼琴與他的音樂相互輝映。（杰威爾提供）

「嘉年華II」持續帶來視聽震撼，高規格的製作、頂級的聲光特效、時尚華服與精品級的道具，使得這套製作成本粗估超過台幣5億，再次刷新周董演唱會成本紀錄。歌迷一入場就可看到兩座12公尺高的巨型機器人矗立在舞台兩側，懾人氣勢彷彿進入了天王的音樂殿堂。

周杰倫自14公尺高的巨型機甲帥氣登場。（杰威爾提供）周杰倫自14公尺高的巨型機甲帥氣登場。（杰威爾提供）

開場映入歌迷眼簾的是14公尺高的巨型機甲，當機甲開啟它的座艙，周董以王者歸來的氣勢，帶來《太陽之子》、《無雙》兩首歌，他與28位身著螢光戰袍的舞者，以熱力四射的舞蹈，點燃全場粉絲熱情，震撼程度宛如科幻電影的場景。

據悉，舞台兩側各12公尺高的巨型機器人及14公尺的巨型機甲，是老師傅以手工打造的不鏽鋼作品，造價就要台幣4000萬。

首場周董就唱了《太陽之子》、《那天下雨了》、《湘女多情》、《I Do》、《女兒殿下》等多首新歌，他更打造了寶藍色金框歐風鋼琴，絢爛奪目的華麗鋼琴與他的音樂相互輝映。天王自彈自唱帶來《黑色幽默》、《晴天》等經典歌曲，不忘趁機做了市調，他笑問粉絲：「大家比較想聽新歌還是老歌呢？我覺得好像很多朋友還是喜歡老歌對不對？不過有些新加入的歌迷朋友，你們也喜歡新歌對吧？」非常在意歌迷對於新專輯的想法。

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