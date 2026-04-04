掩耳盜鄰女星奧莉維亞與亞曼達 驚爆先後罹乳癌

亞曼達皮特（右）透露拍攝完影集《掩耳盜鄰》第二季後發現罹癌。（Apple TV提供）

記者許世穎／台北－紐約連線專訪

奧莉維亞曼恩（右）拍《掩耳盜鄰》第一季前，才剛做完乳癌手術。（Apple TV提供）

Apple TV 熱門影集《掩耳盜鄰》第二季正式上線，劇中主演亞曼達皮特近日公開罹患乳癌消息引發關注。巧合的是，曾在《X戰警：天啟》中飾演「靈蝶」的亞裔女星奧莉維亞曼恩，也曾於第一季宣傳期間分享自身抗癌經歷，讓兩人在戲裡戲外形成生命經驗上的呼應。

45歲的奧莉維亞於2024年3月透過社群平台公開罹癌消息，並透露已接受腫瘤切除手術。她接下首季《掩耳盜鄰》演出時正值療程期間，甚至開拍前幾天才完成最後一場手術，敬業態度備受肯定。

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奧莉維亞受訪時坦言，亞曼達去年向她提及病情時，兩人之間自然產生特別連結，「經歷過乳癌的人之間會有難以言喻的共鳴。」兩人與多數剛確診者一樣，先從醫療數據與病情細節談起，試圖理解嚴重程度與治療方向。當得知對方屬於早期、腫瘤很小時，她直言鬆了一口氣，「因為那代表情況相對樂觀」。

因此，奧莉維亞對亞曼達的狀況感到欣慰，認為能及早發現並處理是非常幸運的事，也透露對方早已完成主要治療，並維持良好狀態一段時間，「她不需面對激烈手術，也不用承受高強度治療，能較快回到日常生活，影響有限。」相較之下，她回憶自身經歷時表示，確診當下便預期將面對漫長且需長期警惕的治療過程。

亞曼達也分享自身近況，透露是拍完第二季後才被診斷出罹癌，目前仍未回到工作崗位。談及未來，她坦言尚無明確規劃，「但可以確定的是，這讓我更深刻感受到時間流逝，也更珍惜每一刻，開始思考真正想把時間花在哪裡。」《掩耳盜鄰》第二季已於Apple TV上線，新集數每週五更新。

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