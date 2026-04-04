宋逸民無心再接戲 豪率近50藝人飛古晉巡演

宋逸民（左）、陳維齡夫妻倆重心放在傳福音上。

（藝起發光、蒙福教會提供）

〔記者林欣穎／古晉報導〕宋逸民主理的藝起發光協會近期跨海舉辦 「STILL 我在這裡」巡迴音樂會，將在今晚登場，這次領軍近50位藝人齊聚東馬古晉，成為史上最多藝人跨海同行活動。

吳東諺（前排左二起）、白家綺、陳維齡、宋逸民、林義忠牧師、陳宇風（前排右起）、葉家妤、周子寒及小薰（後排左起）、林柏妤、楊蒨時、張文綺、靜香、林道遠、胡藝芬等眾星在古晉齊聚。（藝起發光、蒙福教會提供）

昨宋逸民、陳維齡與藝人白家綺、吳東諺、林道遠、靜香、小薰、陳宇風、葉家妤、張文綺、楊蒨時等藝人現身蒙福教會，與當地教會林義忠牧師等人舉辦餐敘。宋逸民近年重心多在傳福音上，被問及是否會再接戲，他篤定秒回：「完全不會想！」

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宋逸民過去演過多部戲劇，也曾有奶油小生封號，不過他坦言自己不會想要再演戲，認為要把機會留給後輩，不過他也說自己沒有退出演藝圈，只是慢慢淡出、轉為幕後推手，強調如果是為了傳福音、邀他客串戲劇的話，他義不容辭，「不收費也沒有關係。」

陳維齡則補充表示，夫妻倆對未來方向相當清楚，「我們知道接下來的路是什麼，傳福音就是最重要的使命。」

此次大規模跨海「STILL 我在這裡」巡迴音樂會動員藝人與製作團隊人數近百位，從舞台設計、燈光音響到多媒體影像皆高規格呈現。

宋逸民受訪時分享，自己與林義忠牧師早在17年前於雅加達服事時相識，建立深厚情誼，林義忠牧師則分享兩人從陌生到深交的過程，直言最欣賞宋逸民的「真誠」。

林義忠也提到，過去宋逸民曾陷入低潮、面對外界攻擊時，自己曾邀請他到古晉短暫休息，「我那時候很心疼他，覺得他很辛苦，就跟他說可以來這裡放鬆一下。」然而宋逸民卻選擇留下來堅守教會，「他跟我說，這裡還有他的小羊、弟兄姊妹，如果牧人離開了，羊怎麼辦？」林義忠感性表示，「這真的就是聖經裡說的好牧人，不只想到自己，而是願意為羊付出、甚至捨命。」面對過去的風波，宋逸民看得很開，坦言一切都過去了，信心喊話會繼續向前。

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