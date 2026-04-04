Beyond錄音室將拆除 麋先生香港朝聖超感動

麋先生朝聖搖滾樂團Beyond的「二樓後座」錄音室。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團麋先生5月將在高雄舉辦「馬戲團運動嘉年華」演唱會，他們趁著到香港擔任五月天演唱會開場嘉賓的空擋，抽空前往香港殿堂級搖滾樂團Beyond「二樓後座」錄音室朝聖，為演出找更多靈感。

「二樓後座」錄音室是Beyond於80年代末至90年代的重要創作基地，樂團多首經典作品皆在此誕生。在參觀期間，麋先生得知錄音室所在的大廈將於4月9日後被拆除重建，永遠消失在世上，團員都感到非常可惜，感嘆：「這個代表著香港搖滾歷史的地方很珍貴，如今將從此消失，真的好可惜。幸好我們趕得上這最後一波參觀！」

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第一次踏足Beyond的二樓後座，主唱聖皓表示：「Beyond在我們心目中是一個非常經典的樂團，都有聽過他們的歌，這一次親身走到他們的錄音工作室，是非常感動跟震撼。踏進去就像走進他們的故事裡面，真實感受到那些曾經在耳機裡面的音樂。」

吉他手喆安則拿起Beyond黃家駒的古董吉他試彈，得知是近40年歷史的1987年吉他，眾人高呼：「這把吉他是前輩等級，資歷比我們還深！」

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