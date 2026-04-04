周興哲依法申請緩徵 仍具役男身分 Toro舊疾發作揭服替代役原因

周興哲的兵役問題近來掀起關注。（資料照，記者潘少棠攝）

Toro發聲說明當年服替代役的原因。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕演藝圈閃兵案自去年開始連環爆，檢警日前執行第4波掃蕩，拘提「王子」邱勝翊、超跑網紅劭凱宏等藝人。周興哲因為在活動上被關注兵役問題，昨天經紀公司透過聲明回應，證實周興哲目前仍具役男身分。

周興哲所屬的星空飛騰透過聲明談到：「周興哲目前仍具役男身分，其兵役安排皆依相關法規辦理。過去依據當時針對海外長期居留身分之相關兵役規定申請緩徵，並已符合規定條件，依『不溯及既往』原則持續適用。」現階段無須入伍服役。

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經紀公司也指出：「我們理解外界對此議題的關心，也願意接受理性討論與檢視。周興哲將持續專注於音樂創作與演出，以作品回應大家的支持與期待。感謝各界關心。」

此外，Energy的坤達、書偉被捲入閃兵案，團體活動暫停至今，另一位成員Toro昨在社群發聲，透露舊疾發作，導致全身搔癢難耐、整晚失眠，並提到過去當兵體檢判定為替代役的原因。

Toro表示，當時體檢若皮膚病灶面積超過五分之一，依法僅需服替代役，而他當時的實際狀況其實已超過三分之一，達到「免役」標準，依法可以不用當兵，不過他仍選擇入伍服替代役。

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