自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

周渝民推新歌 揭密回歸歌壇的勇氣

周渝民遠赴義大利拍攝新歌MV。（相信音樂提供）周渝民遠赴義大利拍攝新歌MV。（相信音樂提供）

遠赴義大利拍MV看清自己 開心和F✦FOREVER一起享受音樂旅程

周渝民分享自己最大的勇氣其實來自於年紀的增長與人生經歷。（相信音樂提供）周渝民分享自己最大的勇氣其實來自於年紀的增長與人生經歷。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周渝民在五月天阿信的力邀下回歸歌壇，除了與言承旭、吳建豪及阿信合體開唱，更推出新歌《誰給我的勇氣》，遠赴南義大利的阿瑪菲海岸線拍MV，他感性表示：「我的勇氣來自每一年的增長，現在的我會向前看，我發現應該專注在我現在參與的事情上，打破喜歡舒適的我，後來我發現勇氣就來了！」

周渝民（右）與小男孩上演對手戲。（相信音樂提供）周渝民（右）與小男孩上演對手戲。（相信音樂提供）

相隔多年進到錄音室配唱個人單曲，周渝民表示：「有別於我以前唱過的歌型，新歌的由來蠻重要的，因為當初我們要籌備演唱會的時候，就是希望可以出新歌。」這首歌他想要帶給歌迷不同感受，也分享自己最大的勇氣其實來自於年紀的增長與人生經歷，珍惜每一次演出的機會。

周渝民遠赴義大利拍攝MV，透過遠行、孤獨的視角，看清近在咫尺的自己。周渝民與一名小男孩一起入鏡玩足球，工作人員誇讚他架勢十足，他隨即自稱是「梅西」的影子，隨後自嘲是「沒戲」的影子，幽默發言讓現場的拍攝氣氛相當輕鬆。

談到現在與言承旭、吳建豪、阿信合體舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，周渝民更堅定說：「如果沒有他們願意一起，我應該沒有勇氣輕易回來！」感謝唱片公司和3人時常給他鼓勵，他把自己當海綿一樣，不斷地吸收音樂、演出上的養分，自己很享受這趟音樂旅程，希望帶給歌迷更真實的感受，與專屬彼此的感動。「F✦FOREVER 恆星之城」巡演下一站4月在重慶登場，5月底將至印尼開唱。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中