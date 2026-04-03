Darren遭武士刀附身 揭童年小鬼纏身

邱凱偉在《都市開基祖》飾演捷運局主管，前往勘驗時遭武士刀神祕力量附身。（客家電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Darren」邱凱偉在客台影集《都市開基祖》飾演捷運局主管，勘驗工地時遭武士刀神祕力量附身。他自曝童年曾有類似經驗，當時因不明原因變得異常愛吃水果，嚇壞家人。

邱凱偉戲裡被附身，戲外也有真實經歷。（客家電視提供）

《都市開基祖》以1990年代北捷興建為背景，描述工程挖出古董武士刀後怪事頻傳。談及「附身戲」，Darren笑說毫無參考依據，導演僅要求「變得冷漠」，其餘全靠自行揣摩發揮，是一場即興演技大考驗。

請繼續往下閱讀...

Darren回憶，幼時曾因不明原因發燒不適，在家休養期間竟三餐只吃水果，對其他食物完全提不起興趣，家人驚覺異狀後帶他前往廟宇拜拜，才得知疑似被一位年紀較小的靈體跟隨，進而出現這些異常行為。

Darren在劇中與鍾瑶演夫妻，兩人為了「生不生小孩」吵翻天，看似火藥味十足，但私下卻超崩潰！原來兩人對客語都不熟，鍾瑶笑說，鏡頭前兩人臉很臭、狂飆客語，但內心其實都在瘋狂OS：「現在講到哪一句了」、「是不是該我接話了」，這種「慢半拍」的火爆場面，意外有種呆萌反差感。

戲裡吵生小孩，戲外鍾瑶也沒在客氣。她坦言目前對自己的生活狀態感到滿意，如果另一半堅持要生，她絕對會選擇分道揚鑣，更爆料：「上一段感情就是因為這樣畫下句點的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法