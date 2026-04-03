周董公開古堡求婚片 MV甜如偶像劇

把昆凌當公主寵 豪華婚禮派對童話成真

周杰倫和昆凌的古堡婚禮宛如童話故事。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫和昆凌婚姻幸福，過去他重視隱私，不太會曝光感情、家庭私密事，但現在他心態轉變，願意大方分享幸福，也終於透過新歌《I Do》MV把珍藏十多年的浪漫求婚影片，還有豪華婚禮派對內容首度曝光，網友直呼浪漫過程既像童話故事又像偶像劇。

周杰倫透過新歌《I Do》MV公開珍藏十多年的浪漫求婚影片。（資料照，記者胡舜翔攝）

近期周董推出《太陽之子》新專輯，其中一首《I Do》堪稱繼《告白氣球》之後，相隔10年再次誕生的超甜告白曲，網友也大讚這將成為超夯的婚禮歌曲，昨MV上線，周董不藏私，將十多年前他在英國古堡向昆凌求婚的畫面剪進MV中，看到他單膝下跪拿出鑽戒向昆凌求婚畫面，以及昆凌感動落淚的羞澀模樣，還有施放煙火場面，讓網友好羨慕，直說周董把昆凌當成公主寵愛。

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周杰倫（左）在新歌ＭＶ中首次曝光當年單膝下跪向昆凌求婚畫面。（翻攝自YouTube）

當年周董租下英國古堡，並在他的精心安排下，找來一堆臨演助陣求婚，不知情的昆凌看到其中一桌男生向女友求婚的橋段，她還開心鼓掌，之後接二連三每桌都在求婚，由舞者扮演的男演員一個個轉身秀出背後的字，「WILL」、「YOU」、「MARRY」、「ME」，她才意識到自己是主角。

周杰倫（右）在ＭＶ裡分享他和昆凌的婚禮場景。（翻攝自YouTube）

另外MV裡也出現周董和昆凌婚禮派對盛況，不但有馬車，古堡裡的場景也宛如讓人進入童話世界，每一個房間都有一個主題，像是「愛麗絲夢遊奇境」、「芭蕾女伶」、「卓別林」等，都讓新人與賓客留下難忘的回憶。

周杰倫、昆凌的婚禮派對有許多不同主題。（杰威爾提供）

周董再次找來最佳創作拍檔方文山為《I Do》寫詞，歌詞洋溢幸福，方文山透露：「杰倫是影像思維，他一開始就說要寫一首求婚的歌曲。走紅毯的感覺，有求婚的甜蜜、歡樂。杰倫先構築一個畫面感給我，我用文字把杰倫的畫面感還原，變成一個故事的場景。」

周杰倫在MV中分享他和昆凌的浪漫回憶。（杰威爾提供）

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