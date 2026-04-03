《歐吉桑》被逼裝5kg假肚 潘若迪太委屈掀衣炫腹

潘若迪在電影《NO GOOD！歐吉桑》化身舞蹈老師，笑說近期常反串女性，很高興變回男兒身。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《NO GOOD！歐吉桑》昨首映，導演張清峰率李銘順、李國煌、許效舜、潘若迪等人一同出席。潘若迪在片中演出舞蹈老師，笑說很高興不用扮女裝，但卻被導演要求符合歐吉桑狀態，要他裝上「5公斤的肚子」，他索性掀衣大秀結實腹肌，強調自己平時相當自律。

片中有幫朋友完成心願的情節，潘若迪被問到是否因此聯想到跟沈玉琳的友情，感性表示，到了這個年紀想要的不多，「身邊的人平安健康最重要，如果不健康，生命的長度就沒有意義，有什麼想完成的就趕快去做。」但話鋒一轉又笑說「而且我還要靠他（沈玉琳）才找得到老保母！」

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近期薛仕凌因閃兵風波遭求處重刑，曾和他合作《做工的人》的李銘順被問是否有關心對方，低調表示：「很遺憾，但既然進入司法，我就不適合發言，但有制度在一定要遵守。」

提到票房公約，許效舜笑說若成績亮眼，就由「新加坡李老闆」李國煌帶大家去新加坡慶功，李國煌也豪氣回應：「吃喝玩樂全包！」之後又笑言「反正也是票房的錢！」《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日在台上映。

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